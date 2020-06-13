▲應酬熬夜又不運動！金融大叔「大腸竄瘜肉」，5改變找回腸健康。（圖／示意圖，非文中當事人／pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

52歲從事金融行業的男性，工作忙碌，經常應酬聚餐、熬夜且無運動習慣，有便秘漲氣等腸胃道不適狀況，透過大腸鏡檢查後發現瘜肉，在營養師的專業建議之下調整生活型態改變飲食習慣，搭配營養品補充、養成快走、騎腳踏車運動習慣，逐年做大腸鏡定期追蹤，三年後再大幅改善腸胃道狀況且已無瘜肉狀況。

國泰健檢中心營養師王盈堤表示，健檢發現腸道瘜肉，可透過改變生活型態、定期追蹤及飲食調整三管齊下。另外，經常外食的民眾，在食物選擇上也可多選擇「五大健康替身」，像是全穀類代替精緻澱粉、以黃豆及其製品取代部分紅肉類、多樣足量蔬菜攝取量取代單一來源、新鮮水果代替果汁、以開水代替飲料，都可讓腸道更健康。

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王盈堤舉例，民眾在熱天喜歡來杯手搖飲或冰咖啡，但咖啡因成分利尿，反而會讓身體「留不住水」。而打果汁若濾掉果渣，喝下肚的就只剩糖，與其這樣，不如直接吃水果更佳。

▲大腸瘜肉示意圖（圖／澄清醫院提供）

國泰健檢中心匯整26.7萬筆資料進行分析，發現透過大腸鏡揪出惡性腫瘤者，7成以上無消化道症狀，且僅有8成有家族大腸癌史。

預防醫學部部長陳皇光醫師表示，大腸癌是健康檢查很重要的標的疾病，以國泰健檢2017年到2019年健檢統計，透過大腸鏡檢測發現，三成的人出現異常狀況，其中45%屬大腸癌的高危險群。若民眾有排便習慣或糞便性質改變、出血等可疑症狀者，更需要安排大腸鏡檢查，才能發現沒出血、無症狀或腫瘤指標正常的高風險腺瘤與惡性腫瘤，及早追蹤治療。