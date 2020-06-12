隔壁狂飄「難聞氣味」崩潰！鄰居報警「屋內有死人」　破門驚見男孩遺體

UPDATE: Charges approved for Wanisha Smith, arrested in connection with her son's death. She's now charged with involuntary manslaughter & child endangering @whiotv pic.twitter.com/esIlYhXI09 — Sean Cudahy (@SCudahyWHIO) June 11, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國一間住宅日前傳出「難聞的氣味」，導致附近的居民受不了報警，更直言表示「裡面好像有死人」，警方到場後驚訝地發現，房子裡頭真的有一具1歲小男孩的屍體，目前已將男孩的母親拘捕到案。

綜合外媒報導，這起事件發生在美國俄亥俄州，當地一間公寓因為發出惡臭，味道甚至直接被認為是腐屍，相關人士打電話報警告知此事後，警方鑑於居民的安全跟福利，隨即帶隊破門而入，驚訝發現屋內有一具已經明顯死亡一段時間的小孩屍體。

報導中指出，警方循線逮捕了小男孩現年33歲的媽媽瓦尼莎（Wanisha Smith），並將其以謀殺罪起訴，據悉瓦尼莎除了該名死亡的男孩之外，還有其他的小孩，但沒有一人跟她生活在一起。警方表示，消防人員在屋內找到一具小孩屍體，該名小孩被推斷約為1歲的兒童，將對遺體進行解剖，以確定孩子的死亡時間跟方式。