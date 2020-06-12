快訊／史上最和平！鎮瀾宮大甲媽快步遶境　「0暴力」通過民生地下道

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖11日深夜起駕，12日凌晨5時就抵達沙鹿，而令人驚訝的是，時程幾乎與一開始所發布的時程表一模一樣，完全沒有差池。另外，媽祖鑾轎也於中午12時10分許進入彰化，而就在下午5時許鑾轎通過彰化一級戰區「民生地下道」，成為史上最早的一次。

▲大甲媽祖鑾轎通過民生地下道。（圖／記者宋良義攝）

請繼續往下閱讀...

大甲媽遶境今年提早4小時通過民生地下道，並由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤親自護轎，而因過去不少彰化角頭接駕都是直接將香案擺在馬路中央攔轎，導致現場容易發生衝突，過去幾乎每年都會上演搶轎戲碼，民生地下道也因此被稱為彰化一級戰區。

▲大甲媽祖行經彰化民生陸橋段，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤親自護轎。（圖／記者唐詠絮攝）

不過，今年的大甲媽繞境相當平和理性，不但是史上最早通過的一次，也是史上最和平的一次，且鑾轎5時5分許進入地下道，最後出地下道則是5時10分，僅花了5分中就通過地下道，更是史上最快的一次。

另外，警力部分，原先是布署了950名警民力，但最後因發現今年遶境人數以及過程相當順利，因此縮減為750，但警方強調，警力部分絕對是足以應付現場狀況，並也呼籲信眾要理性，讓遶境能順利進行。

►腦公！你不可以賴帳喔