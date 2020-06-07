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5種極簡設計師燈作　幾何呈現質感美學

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著名德國工業設計師Dieter Rams，對於如何做出好設計提出了十項原則，其中即認為好設計會是重細節、具美感且極簡易懂的。如此中再以簡單基本幾何、色彩、材質與光滑表面為限，即能讓產品顯得優雅潔美。本篇以設計師燈具為例，見無垢物品之美。

Helena Jonasson和Veronica Dagnert為倫敦Ace Hotel 設計的Cast Lights系列，由基本的幾何組成，它不以線條為元素，而是以圓、半圓量體區分為兩個單位，有檯燈與吊燈兩種，玻璃檯燈宛如懸浮在暖灰白混凝土底座的透明氣泡，而懸吊燈則是倒反形象，圓圓氣泡碰上了混凝土半球頂部，顯得語言明朗而富趣味。

▲Helena Jonasson和Veronica Dagnert設計的Cast Lights。

Pedro Sottomayer為葡萄牙設計品牌MOR設計的手吹玻璃燈BULB系列，以幾何圖形為設計核心，每座燈都是一個極致單純的白色立體幾何——圓錐體、圓柱體、球體及半球，並由單色直線電纜牽引著。單個出現時簡潔直接，各種形體燈作的組合，則又能在顏色形狀中變化出不同節奏趣味。

▲Pedro Sottomayer設計的BULB系列。

英國極簡建築大師John Pawson，曾有名言是「愈簡約，愈能看出是物本身的面相」，他為瑞士照明公司Wästberg的Holocene Oil Lamp，在機能、形式與色彩中，將該油燈簡化為火的容器。低調不拋光的不鏽鋼鋁板簡單圈成一圈，，加上可供或攜提或懸掛的細線條，顯得優雅簡美。

▲John Pawson設計的Holocene Oil Lamp。

倫敦設計師Michael Anastassiades打造的工作燈Primitive Structure，猶如其名稱所示，它僅以長方形黑色陽極氧化鋁薄板原，輕輕堆疊出簡潔的T型。兩直線體積的接觸點是旋轉點，意指該燈作得以180度水平旋轉，以控制燈光強弱。另，這件作品是無線的，更添增其沈靜美好。

▲Michael Anastassiades設計的Primitive Structure。

圖文來源／Minimalissimo 

（完整文章請看瘋設計

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