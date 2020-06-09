網熱議「誰名字有龜」？　龜山島人「唯二」名字有龜的吳龜雄：我不喜歡…

▲▼土生土長的龜山島民現年81歲吳龜雄說名字是日本人取的，但他不喜歡名字有龜字。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

網熱議誰名字有「龜」！龜山島人唯二名字有龜字的吳龜雄，9日說：「我有我龜字，但我不喜歡，因吳龜兩字音似烏龜」，這是父母報戶口時，是日本人擅自取的，父母原先是取名吳祈興。龜山島民的頭城鎮民代表簡英俊說，印象中老一輩島民中，也有親戚姓名是卓龜，目前，島民中姓名有龜字的，只剩吳龜雄了。

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網追龜字，9日，名字有龜字的81歲吳龜雄表示，他是土生土長的龜山島民，他30幾歲時才搬至台灣本島生活，而他的名字不是父母親取的，他也問過母親為何會取這個名字，母親說原是取名吳祈興，是他父母在日據時代為他辦出生戶口登記時，當時日本戶籍人員為他取名的，他父母親也不知日本人為何幫他取這個名字，而親友們則是以「阿興」綽號稱呼他，小時候同學們也沒因他名字有龜字而取笑他。

吳龜雄說，也許是日本人的風俗是喜歡龜字「但我自己都認為這個名字不好聽」因為吳龜雄的吳龜兩字音似烏龜，以前在住龜山島時，也想到改名，但捕魚太忙，後來年紀大了「60幾歲時，我就順其自然，不管他了，就沒改名」

也是島民的頭城鎮代簡英俊說，過世的老一輩島民另有一人姓名是卓龜。

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