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香港血清監測研究證實：染SARS「無法對新冠肺炎免疫」

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▲▼台大公衛學院COVID-19新冠肺炎說明會，副院長陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大公衛學院COVID-19新冠肺炎說明會，副院長陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

SARS和新冠病毒都屬於冠狀病毒，曾有假設感染SARS是否會對新冠肺炎具有保護力，台大公共衛生學院今（8）日分享香港一份最新血清監測研究，分析1938份民眾血清後發現有53份呈現SARS陽性，進一步比對這些陽性個案與新冠病毒抗體中和反應全數顯示陰性，這也意味感染過SARS並不會對新冠肺炎有免疫力。

台大公衛學院8日召開新冠肺炎疫情說明會，已經是連續第18週，本次會中特別分享香港血清監測研究結果。台大公衛學院副院長陳秀熙表示，過去曾有很多人詢問，台灣是否因為經歷SARS，民眾感染後出現抗體，進而對新冠肺炎具有保護力，但這樣的說法無法從香港得到印證，他們也曾經歷SARS疫情，卻出現大流行。

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▲▼台大公衛學院COVID-19新冠肺炎說明會。（圖／翻攝自YouTube／公共衛生學院臺灣大學）

▲台大公衛學院COVID-19新冠肺炎說明會。（圖／翻攝自YouTube／公共衛生學院臺灣大學）

陳秀熙說明，這項血清監測研究使用歷史貯存血清與2020年民眾血清一共1938份進行分析香港居民SARS抗體陽性率，其中53份檢體出現陽性，陽性率2.7%，進一步分析這53名陽性者血清，與新冠病毒中和反應卻呈現陰性，顯示沒有保護作用，如果保護性血清的盛行率低，若再度流行將爆發感染。

台大公衛與彰化縣衛生局將攜手合作進行萬人新冠肺炎血清抗體檢測，對項包含接受居家檢疫、居家隔離民眾以及高風險的醫護人員族群，希望了解疫情在社區感染的真實情況，作為未來擬定防疫策略的參考。陳秀熙表示，屆時也會透過過去健檢血清資料來做類似比對。

▲▼台大公衛學院COVID-19新冠肺炎說明會，院長詹長權。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大公衛學院COVID-19新冠肺炎說明會，院長詹長權。（圖／記者洪巧藍攝）

台大公衛學院院長詹長權表示，人體血清檢測出抗體陽性，代表過去或者最近被感染，但並非作為診斷使用。血清盛行調查可包含大規模地理調查、小型社區調查，特殊族群調查，追蹤群體內感染隨時間推移進展情況，判斷感染之後抗體在人體內持續時間，進一步瞭解族群免疫及抗體免疫力持續情況。

全球包含美國、英國、義大利、德國、澳洲、加拿大、新加坡、香港等都在進行血清盛行率調查；有了血清調查結果就可以進行後續相關的風險評估。

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