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陶博館化身「格列佛遊記」！火車穿越小人國奇幻島欣賞「不明生物」

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▲▼新北市立鶯歌陶瓷博物館「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

▲陶博館「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」，讓觀眾彷彿走進《格列佛遊記》。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

記者林育綾／台北報導

新北市立鶯歌陶瓷博物館化身《格列佛遊記》！近來的展覽作品《一個備忘紀的地方》是一座有各種萌系怪獸的小島，還有一列仿舊火車帶觀眾「穿越時空」，讓遊客彷彿化身成《格列佛遊記》的格列佛，來到小人國島看不明生物，十分療癒。

▲▼新北市立鶯歌陶瓷博物館「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

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▲《一個備忘紀的地方》是一座有各種萌系怪獸的小島。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

陶博館呼應6月9日鐵路節，在近期的「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」中，阿咧和徐橘喵的作品《一個備忘紀的地方》，是一座有各種萌系怪獸的小島，島上的火車不分晝夜行駛，帶觀眾穿越時空，透過螢幕視角就能化身作品中的人物，搭火車近距微觀島上的奇幻世界，像是高聳塔、花形臉的貓、不明生物。

▲▼新北市立鶯歌陶瓷博物館「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

▲「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」展至9月20日，期間也特別推出「親子導覽」。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

此外還有其它穿越時空的作品，包括打給過去自己的《過去的電話》，還有暗藏投幣孔、許下未來願望的《心想事成收銀機》，都是超夯的逗趣作品，每日10點的定時導覽還會介紹更多特展作品的故事。

▲▼新北市立鶯歌陶瓷博物館「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

▲還有暗藏投幣孔、許下未來願望的《心想事成收銀機》。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）
 
「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」展至9月20日，期間也特別推出「親子導覽」，導覽員以趣味的方式帶著親子觀眾探索有趣的彩繪作品，搭配寓教於樂的動物集章闖關卡，讓觀眾輕鬆看展、學習，集章完成還能獲得小禮物。（參加導覽可播打報名專線：(02)86772727分機710預約）

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