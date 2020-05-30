涼菸、晶球要消失了！衛福部《菸害防制法》禁賣　菸商哭出來

▲《菸害防制法》將禁止加味菸，也就是涼菸及晶球菸。（示意圖／取自Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

衛生福利部國民健康署29日公告《菸害防制法》修正草案，除了電子菸的管制之外，吸菸限制年齡也調高至20歲，其中，禁止銷售加味菸，意味著涼菸、晶球菸都屬於違法品，可能將在國內消失。

衛福部公布的《菸害防制法》修正草案第8條指出，「菸品不得使用花香、果香、巧克力、薄荷口味或其他經中央主管機關公告禁止使用之添加物。」

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衛福部指出，台灣每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸（國中37.5%、高中職40.7%），而女性的使用比率高於男性。這些包裹糖衣的毒藥吸引青少年、女性接觸或誤以為加味菸較無危害而持續吸菸，導致成癮，急需透過跨部會合作防制與修法加強管制，避免讓加味菸造成兒童青少年的「走味人生」。

美國、加拿大、歐盟及巴西及已明定禁止加味菸，而歐盟將於2020年全面禁止販賣包括薄荷菸在內的加味菸。

據《自由時報》報導，菸酒通路商主管表示，加味菸也就是俗稱的涼菸，修法過後便無法在台販售，只能透過國外購入，且加味菸市佔率約12%、年銷2億包，將衝擊不少菸商；另外，目前亞洲只有新加坡禁止賣涼菸。

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