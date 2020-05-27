陳慧娟學無止盡　帶職用心學習崑大企管碩士入手

▲「天一本草」生物科技股份有限公司總經理陳慧娟，今年順利自崑山科技大學企業管理所畢業，取得企管碩士學位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有著中醫藥的淵源，西醫護理系背景，「天一本草」生物科技總經理陳慧娟，順利自崑山科技大學企業管理所畢業，由系主任呂德財副教授指導的畢業論文「漢方草本茶飲創新商業模式建構個案」，在國際學術研討會發表時頗受好評，她同時將所學與實務結合，創立「天一本草茗京萃」並獲多項專利，表現相當優異！

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陳慧娟總經理曾接任天一藥廠總經理一職，在發展天一本草新事業期間，62歲時以謙卑的心情進入崑大企管系中小企業服務管理產業碩士專班進修，雖然事業繁忙，仍保持良好的學習態度，經常從台北或中國大陸特別趕到台南上課，上課過程中不僅沒有顯露出疲態，聚精會神地勤作筆記，並熱烈參與討論，不斷鑽研創意的無限可能性。

最有趣的是，陳慧娟總經理每每在課堂上體會到一項新觀點時，經常立刻用手機與公司幹部聯絡，討論如何運用到新的企業模式中，多次將課堂的討論互動主題及體驗，帶回公司的會議及教育訓練，讓公司的同仁一起進步，「一人學習，萬人受教！」在陳慧娟總經理身上不僅看見學習永無止盡的真諦，也看到她不藏私，願意分享所學知識，讓大家一起向前。

陳慧娟總經理告訴學弟妹：「回想過往至今，一路走來都是戰戰兢兢，雖有起有落，但也因此讓自己更加的堅定堅強，唯有收起內心的遲疑與矛盾，才能堅持並專注的完成自己所嚮往的目標，像我活到這個歲數還是持續學習，才有機會在這裡鼓勵大家。希望各位挫折或是迷失方向的時候，細細地回想有什麼是目前缺乏的，並抱持著：莫忘學習的初衷、持續努力的精神、與人為善的善念、保持生命的熱情及擁有樂觀的態度，讓自己學無止盡，保持熱忱永遠是最好的學習之路！」

企管系系主任呂德財表示，2013年辦理校園業界講師課程時，陳慧娟總經理曾受邀至該校演講，當時她不僅是學生的業界導師，也是他學習的對象，但在2018年時，竟然看到她的名字出現在碩士班的就讀名單中。陳慧娟總經理願意放下豐富的社會經歷與產業界的經營成就，虛心前來受教，真誠的學習及快速的執行力，實為學弟妹的楷模。

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