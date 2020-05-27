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台北文華東方6/1起不接受訂房！員工證實裁員、減薪、降職「官網已無法訂房」

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▲台北文華東方酒店行政都會套房客。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲台北文華東方酒店行政都會套房客。（圖／台北文華東方酒店提供）

記者彭懷玉／台北報導

國內疫情趨緩，但國外新冠肺炎疫情仍沸沸揚揚，然而，還沒等到政府推出抵用券，《ETtoday旅遊雲》記者接獲五星級酒店文華東方酒店員工爆料，表示今（27日）下午公司突召集200多名員工，當面宣布將有員工被裁員、減薪或降職，記者實際致電訂房部已無人接聽，上官網查詢也已不能預訂房間。

據內部工作的同仁轉述，今天下午2:30有第一批人大約200多人被叫去開會，當面說要裁員、減薪、降職，有些要被裁員的名單今天可能沒有上班，所以預計還會有下一批。

▲▼台北文華東方驚傳無預警裁員，且即日起不接受訂房，官網上已無法再預訂任何一個日期的房間。（圖／翻攝自台北文華東方官網）

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▲台北文華東方驚傳無預警裁員，且即日起不接受訂房，官網上已無法再預訂任何一個日期的房間。（圖／翻攝自台北文華東方官網）

台北文華東方員工在今天下午下班前無預警通知員工開會，接獲通知的員工就代表將被資遣，工作到6月7日為止。據悉，今天是第一波裁員名單，員工將有一半被裁員。

稍早總部發出聲明證實，6月1日起暫時不對外開放住房服務，然而酒店部份餐廳、酒吧、會議及婚宴服務以及芳療中心仍照常營業。

▲金普頓大安酒店,台北文華東方酒店,林口亞昕福朋喜來登酒店。（圖／易遊網提供）

▲台北文華東方酒店先前才與易遊網合作促銷專案。（圖／易遊網提供）

台北文華東方聲明全文：

新冠肺炎疫情(COVID-19)全球蔓延，造成國際旅遊消費型態前所未有的重大改變，雖然目前疫情形勢趨緩，但要全然恢復國際旅客原本習以為常的跨境旅遊模式將會是一個極為漫長的過程。

有鑑於國際旅客跨境旅遊無法短時間內回復的情況下，以國際高端旅遊為主的台北文華東方酒店將於６月１日起暫時不對外開放住房服務。然而酒店部份餐廳、酒吧、會議及婚宴服務以及芳療中心仍照常營業，歡迎賓客前來用餐與享受Spa 設施。

酒店會依照調整後的營運規劃，對員工的工作進行調整， 我們很遺憾不得不資遣部分員工，我們會依據相關的勞動法令規範及程序辦理，以顧及所有員工的權益。

對於客房暫時的關閉何時重新開放，我們會視疫情發展而定，期望在疫情過後，國際觀光旅遊的盛況重新啟動之時，台北文華東方酒店會盡快回復全館運作並再度以最好的傳奇式經典服務，舒適雅致的客房與設施，來迎接每一位一向支持及愛護文華東方的賓客。

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