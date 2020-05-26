　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

怒批中油隱瞞、欺騙、危害居民安全　環團發起網路連署籲立即停工

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟前往總統府旁怒指，去年的今天環評大會野蠻強硬通過觀塘三接案，是史上最黑暗的一天。（圖／記者許展溢攝）

▲觀塘三接公安問題嚴重，環團認為中油沿用舊資料，是隱瞞、欺騙，嚴重危害在地居民生命財產安全。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

觀塘三接公安問題嚴重，環團根據前行政院災害防救專家諮詢委員蔡嘉一博士提供的資訊，確認中油沿用舊資料，未能與時俱進依國際規範做最惡劣情境分析，等於是隱瞞、欺騙，嚴重危害在地居民生命財產安全。自救會表示，近期已在臉書發動「三接公安社區知情權」網路連署，呼籲各界連署相挺。未來將看中油和政府回應即情勢發展進行後續因應的行動。

自救會對樹林里長吳進昌、廣興里長許更生兩位里長率先投入自救行列表示感佩。他們認為，三接開發與藻礁保育的爭議複雜，一般民眾很難搞懂，但是公安保障是社區居民的基本生存要求，開發單位和政府都不可等閒視之，一旦造成民怨，或是真的發生憾事，絕對是要命的事。

請繼續往下閱讀...

自救會會長戴兆華表示，社區知情權是地方居民的公安基本要求，企業廠商應該善盡的社會責任，抵制社區知情權的廠商就是蔑視地方人民生命財產安全，是社區的壞朋友，未來自救會將透過各種管道讓社區民眾了解三接公安的重要，進而凝聚意識要求中油重作最惡劣情境分析及後續相關措施，不達目的，不會終止。

▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟前往總統府旁怒指，去年的今天環評大會野蠻強硬通過觀塘三接案，是史上最黑暗的一天。（圖／記者許展溢攝）

▲環團呼籲桃園市政府和行政院相關單位確實督促開發單位中油公司盡到社區知情權應盡的本分。（圖／記者許展溢攝）

代表新屋地區的副會長葉斯桂表示，新屋部分地區也是緊鄰觀塘三接的可能受害者，觀音新屋唇亡齒寒，他為家鄉環境奮鬥多年，這次看到中油不負責任的態度甚為憤慨，強調支持擴大自救會影響力，不排除提高抗爭層次，一定要中油認真面對在居民的生命財產安全問題。

總幹事潘忠政也提出五大訴求，包括，中油公司應按照國際規範重作最惡劣情境後果分析；限期將分析結果送地方召開說明會如實公布，並提出災害防救計畫；提出公安補償因應措施，落實在地居民生命財產安全之保障；通知相關廠商修正災害防救計畫，以降低複合式災害的危害；立即停工，做好上述要求再行復工，以示對在地居民的尊重

自救會也呼籲桃園市政府和行政院相關單位確實督促開發單位中油公司盡到社區知情權應盡的本分，否則無異於開發單位幫兇，否則無益於是開發單位幫兇，未來必遭人民唾棄。
 

ET快訊
賭王身家2兆一生風流「4太太輪流侍奉」　最愧疚害她「少女變修
愷樂代言全沒了…新任代言人出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！
疫情影響…遊覽車司機上山採筍　3個月後尋獲已化成白骨
快訊／吳朋奉相驗結果出爐！　昨天凌晨「腦中風昏迷」死亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

申請入學創佳績、消防學系新成立　嘉藥雙喜臨門！

台灣小吃「超愛加蛋」更營養！　他點破背後套路：我都不加的

首班水果類包機啟航　30公噸玉荷包荔枝、愛文芒果直送日本　

影帝吳朋奉55歲驟逝！文化部長李永得遺憾：台灣影視界巨大的損失

早上才說不賣自由座⋯陳時中就喊解禁！高鐵：將配合鬆綁調整

「欣葉怎麼吃划算？」挑對時段超重要　網曝平日晚餐爽炸：肥鮭要到飽

怒批中油隱瞞、欺騙、危害居民安全　環團發起網路連署籲立即停工

吳朋奉詮釋基層人物感受真誠溫度　文化部：感謝他為台灣影劇的付出

宵夜訂280元大披薩！他一咬「焦炭苦味」衝腦門…網看傻：焚化爐烤的？

台大研究「解封指數<1」就能開放邊境　陳時中說出「政院考量」

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

申請入學創佳績、消防學系新成立　嘉藥雙喜臨門！

台灣小吃「超愛加蛋」更營養！　他點破背後套路：我都不加的

首班水果類包機啟航　30公噸玉荷包荔枝、愛文芒果直送日本　

影帝吳朋奉55歲驟逝！文化部長李永得遺憾：台灣影視界巨大的損失

早上才說不賣自由座⋯陳時中就喊解禁！高鐵：將配合鬆綁調整

「欣葉怎麼吃划算？」挑對時段超重要　網曝平日晚餐爽炸：肥鮭要到飽

怒批中油隱瞞、欺騙、危害居民安全　環團發起網路連署籲立即停工

吳朋奉詮釋基層人物感受真誠溫度　文化部：感謝他為台灣影劇的付出

宵夜訂280元大披薩！他一咬「焦炭苦味」衝腦門…網看傻：焚化爐烤的？

台大研究「解封指數<1」就能開放邊境　陳時中說出「政院考量」

「脫口罩、滾出我的國家！」　CNN台裔記者海灘採訪遭謾罵

申請入學創佳績、消防學系新成立　嘉藥雙喜臨門！

女壘輸女棒贏回來　長庚11人娘子軍擊敗東園

義联集團旗下飯店跟風「刷一波666」引發聯想　高市府：都是為讓高雄更好

急！被剪成「小英頭」怎麼辦？民進黨教學靠這招「一秒不突兀」

台灣小吃「超愛加蛋」更營養！　他點破背後套路：我都不加的

桃園22筆土地標售　討吉利！建商開168,168,888元搶機捷旁千坪地

高中生照片神似朴寶劍　本人長這樣挨罵氣炸：我會提告惡評！

僅20個政黨完成財務申報　內政部：5月底前未完成最高可罰500萬

全文曝光／白宮發表「美國對中華人民共和國戰略方針」（下）

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

生活熱門新聞

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

月中AA制吵翻！新手爸「超現實勸世文」網讚翻

鋒面雷雨彈3天掃南北　最猛時間出爐

等1小時餐點沒來！他控取消訂單「foodpanda拒退款」

全台下4天！午後防雷雨轟炸　鋒面深夜到雨最大時間出爐

晚安還跟別人曖昧！「時間管理大師」星座Top4揭曉

口罩最快6/1解禁！中衛電話被打爆

發票連中6張！他曝消費地點...網看傻

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

鋒面雨彈往北炸！大雨特報擴及12縣市

國光司機「黑夜中雙手狂搖方向盤」52秒影片曝　她驚醒

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

更多熱門

相關新聞

油價連四漲！中油宣佈汽油明起漲0.5元「加油要快！」

油價連四漲！中油宣佈汽油明起漲0.5元「加油要快！」

新冠肺炎疫情趨緩，各國解封措施即將上路，推升國際油價上漲，專家預估下周國內汽、柴油零售價格每公升各調漲0.5及0.8元，為國內油價連續四周調漲，提醒民眾把握周末時間加滿愛車油箱，才能替自己省點荷包。

中油遭駭發補償金給加盟商？中油澄清：疫情衝擊的獎勵方案

中油遭駭發補償金給加盟商？中油澄清：疫情衝擊的獎勵方案

油價將連四漲！九二汽油每公升站上20元大關「加油要快！」油價將連四漲！九二汽油每公升站上20元大關「加油要快！」

油價將連四漲！九二汽油每公升站上20元大關「加油要快！」油價將連四漲！九二汽油每公升站上20元大關「加油要快！」

激戰女主任300回！中油公關拿教育金養小三

激戰女主任300回！中油公關拿教育金養小三

駭客攻進中油、台塑...每台電腦勒索3000美金

駭客攻進中油、台塑...每台電腦勒索3000美金

關鍵字：

中油觀塘三接

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

快訊／賭王何鴻燊病逝享耆壽98歲！

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面