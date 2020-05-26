怒批中油隱瞞、欺騙、危害居民安全　環團發起網路連署籲立即停工

▲觀塘三接公安問題嚴重，環團認為中油沿用舊資料，是隱瞞、欺騙，嚴重危害在地居民生命財產安全。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

觀塘三接公安問題嚴重，環團根據前行政院災害防救專家諮詢委員蔡嘉一博士提供的資訊，確認中油沿用舊資料，未能與時俱進依國際規範做最惡劣情境分析，等於是隱瞞、欺騙，嚴重危害在地居民生命財產安全。自救會表示，近期已在臉書發動「三接公安社區知情權」網路連署，呼籲各界連署相挺。未來將看中油和政府回應即情勢發展進行後續因應的行動。

自救會對樹林里長吳進昌、廣興里長許更生兩位里長率先投入自救行列表示感佩。他們認為，三接開發與藻礁保育的爭議複雜，一般民眾很難搞懂，但是公安保障是社區居民的基本生存要求，開發單位和政府都不可等閒視之，一旦造成民怨，或是真的發生憾事，絕對是要命的事。

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自救會會長戴兆華表示，社區知情權是地方居民的公安基本要求，企業廠商應該善盡的社會責任，抵制社區知情權的廠商就是蔑視地方人民生命財產安全，是社區的壞朋友，未來自救會將透過各種管道讓社區民眾了解三接公安的重要，進而凝聚意識要求中油重作最惡劣情境分析及後續相關措施，不達目的，不會終止。

▲環團呼籲桃園市政府和行政院相關單位確實督促開發單位中油公司盡到社區知情權應盡的本分。（圖／記者許展溢攝）

代表新屋地區的副會長葉斯桂表示，新屋部分地區也是緊鄰觀塘三接的可能受害者，觀音新屋唇亡齒寒，他為家鄉環境奮鬥多年，這次看到中油不負責任的態度甚為憤慨，強調支持擴大自救會影響力，不排除提高抗爭層次，一定要中油認真面對在居民的生命財產安全問題。

總幹事潘忠政也提出五大訴求，包括，中油公司應按照國際規範重作最惡劣情境後果分析；限期將分析結果送地方召開說明會如實公布，並提出災害防救計畫；提出公安補償因應措施，落實在地居民生命財產安全之保障；通知相關廠商修正災害防救計畫，以降低複合式災害的危害；立即停工，做好上述要求再行復工，以示對在地居民的尊重

自救會也呼籲桃園市政府和行政院相關單位確實督促開發單位中油公司盡到社區知情權應盡的本分，否則無異於開發單位幫兇，否則無益於是開發單位幫兇，未來必遭人民唾棄。

