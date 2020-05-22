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星國台女「故意朝保全打噴嚏」…開庭激辯法官1小時：聞到臭味敏感

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▲▼打噴嚏漏尿。（示意圖／記者簡仲豪攝）

▲新加坡實施嚴格防疫規定，一名台籍女子因朝人打噴嚏遭控上法庭。圖中人物與內文無關。（示意圖／記者簡仲豪攝）

記者王致凱／綜合報導

新加坡一名來自台灣的孫姓女子，因涉嫌未戴口罩就進入商場，還故意朝女保全員打噴嚏，因此被告上法庭。孫女開庭時與法官激烈爭辯1小時，不但插嘴打斷法官與翻譯的話，還諷刺說「不想聽我解釋那我不解釋了」。

根據新加坡《新明早報》報導，46歲台灣籍女子孫珠燕（音譯），5月12日下午沒帶口罩想進入烏節路ION商場，並朝前來攔阻的女保安打噴嚏，還要對方閉嘴，因此被控兩項罪名，包括觸犯防止騷擾法令，以及魯莽行為危害他人生命安危罪。

孫女20日出庭時，原本已經表示願意認罪，並懇請法官給她解釋機會，但求情過程卻又改口說，自己並非故意朝保全打噴嚏，而是「對空氣敏感」的自然反應。孫女說，「我聞到臭味，感到不舒服，所以才打噴嚏」；他還強調，許多人都會鼻子敏感，是自然生理反應。

孫女在庭上針對案情內容，像法官辯解了將近1個小時，全程語氣不滿，還打斷法官與翻譯員的話，遭制止後又反問法官為何就可以打斷她的話。報導指出，她還用嘲諷的語氣向法官說，「你不想聽我解釋，那我就不解釋了」。

法官告訴孫女說，因為被告一直重複同樣的內容，而他已經瞭解被告所說內容，因此打斷她。由於孫女突然改口否認案情，法官拒絕讓她認罪，全案延至6月8日舉行審前會議。

報導另外提到，孫女去年6月4日也曾從三樓公寓向外拋出地球儀、吸塵器、玻璃瓶和椅子等雜物，遭控告高樓拋物危害他人生命安危罪。當時精神評估報告顯示，孫女患有情緒障礙症。

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