換妻社團「多人運動」過頭！不甩潛規則　妻崩潰：痛恨被丈夫帶進來玩

圖文／鏡週刊

李男和鄭女2人原本到處與同好進行換妻性愛，多年來都相安無事，也育有1個小孩，但鄭女後來愛上別的男人，雙方鬧翻而對簿公堂，還爆出鄭女曾因換妻而得性病菜花（人類乳突病毒），甚至懷孕，很痛恨被丈夫帶進換妻圈。

知情人士指出，換妻粉絲團會員有時也會直接從臉書及推特交換裸照讓彼此「審核」，略過吃飯、喝咖啡等程序，方便初次見面就約在房間「肉搏戰」，參加者多數是夫妻或情侶，有時為增加樂趣，也會開放給沒女伴的「單男」參加，團員通常都會約束全程戴保險套，甚至也會使用「指套」，但仍不時有擦槍走火，導致懷孕甚至染上性病的情形。

李男與妻最後會鬧上法院，是因為鄭女2015年跳過粉絲團撮合，與一名蔡姓男子私約，進而交往，2人愛苗一發不可收拾，還會一同牽手出遊、相互餵食，甚至到汽車旅館開房間幽會。李男察覺有異，跟監後抓姦在床，對鄭女與蔡男提告通姦，並求償200萬元。

鄭女遭丈夫抓姦在床挨告後，也提告反制，還爆出丈夫帶她參加換妻活動，曾害她懷孕，還得了菜花，還說很痛恨丈夫帶她接觸這圈子，想到就骯髒，鄭女還指丈夫並將她穿著泳衣、浴袍的多張露乳清涼照po在「樂×妻」粉絲團，涉犯妨害風化罪，後來雙方離婚，面對遭丈夫求償200萬元，她訴請「分配夫妻剩餘財產」反制，獲判可拿到366萬餘元。



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