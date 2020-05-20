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做好與中國衝突的準備　美「陸戰隊濱海團」將在夏威夷成軍

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▲陸戰隊濱海團。（示意圖／取自美國海軍陸戰隊官網）

▲陸戰隊濱海團。（示意圖／取自美國海軍陸戰隊官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國海軍陸戰隊重組戰力架構，將在夏威夷成立首支「陸戰隊濱海團」（Marine Littoral Regiment），以「遠征前進基地作戰」（EABO）作為核心，扮演「以陸抗海」的角色，增加海軍在戰區內的行動自由，完成「海上拒止」任務，預計在未來3年內組建完部隊，未來有望駐紮在關島或日本。

根據《陸戰隊時報》報導，美國陸戰隊司令伯格（David Berger）表示，新部隊是一支可以在具有「爭議性」的海域中，擊沉船隻的能力。「陸戰隊濱海團」由1支「戰鬥隊」（combat team）、1支防空營與1支後勤營管轄，其中戰鬥隊則由1支陸戰隊步兵營與1支陸基長程反艦飛彈組成，預計總兵力介於1800至2000人之間，遠少於傳統陸戰隊團的3400人。

此外，伯格表示，陸戰隊濱海團身負「海上拒止」的任務，成團宗旨是為遠征前進基地作戰打下核心基礎，除了在陸上發動攻擊，抵制敵人艦艇，同時也為軍方獲得海上監偵情報。據悉，部隊將在3年內組建，過程中將透過編組、兵棋與實兵操演等方式進行測試，未來有望駐紮在關島和日本。

美軍在二戰期間，以跳島戰術，全面封鎖日軍補給線，成功結束戰爭。時隔70多年，因應中國在南海愈來愈強大的控制權，美國海軍陸戰隊會同陸軍與空軍，再度在太平洋演練改良過的「跳島戰術」－－遠征前基地作戰（expeditionary advanced base operation,EABO），為可能發生的衝突做準備。

由於中國在南海地區進行造島嶼島嶼軍事化行動，美國決定把戰備層級提升。美國參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）表示「如果太平洋島鏈是我們投射力量的平台，那麼陸戰隊的任務就是確保我軍在太平洋島鏈的掌控力。」

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