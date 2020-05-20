國道搶救拋飛男童！　「神力女超人」黃薰儀再出任務

▲嘉義縣行動辦公車首度亮相 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

社會局考量同仁因業務必要，需在外執行個案訪視、諮商、安置等事項。為能自救也救人，社會局與消防局合作，針對社會局同仁辦理3場次「CPR+AED急救教育訓練」，結業同仁近有260位，由縣長翁章梁頒發授證。現場也邀請到日前國道急救車禍被拋飛男童的「神力女超人」黃薰儀，前來示範單手急救的方式。此外，為因應臨時性及緊急性需求，社會局將現有公務車輛轉變為具機動性的行動辦公車也同時亮相。

▲嘉義縣社會局CPR+AED教育訓練 。（圖／記者翁伊森翻攝）



社會局長蕭英成說明，由消防局協助派遣合格教官擔任講師，透過課程及實地操作，提升社會局同仁在事故傷害的處理技術，就能有效降低傷害程度並傳遞正確訊息。



日前嘉縣消防員黃薰儀，行經國道3號高速公路後龍段時，巧遇連環車禍事故，見遭抛飛車外的4歲童，適時施予CPR，把即將失去呼吸的孩童從鬼門關搶救回來，更顯得CPR的重要性。黃薰儀說，CPR不難，一般民眾也可以學習，為因應緊急狀況，把握黃金救援時間。

▲「神力女超人」黃薰儀受邀 傳遞正確CPR急救觀念 。（圖／記者翁伊森翻攝）



此外，災害發生時若受限固定的應變中心，顯然無法因應臨時性及緊急性的需求。因此，社會局將現有公務車輛配置無線網路、筆電、印表機、視訊及辦公等設備，成為具機動性的行動辦公車；讓災害發生時開往適切地點，在10分鐘內就能架設完成，成為臨時指揮所。

▲行動辦公車首度亮相及嘉義縣社會局CPR+AED教育訓練 。（圖／記者翁伊森翻攝）



翁縣長也與消防局長呂清海、社會局副局長張翠瑤三方視訊，測試行動辦公車的設備有無完善。未來行動辦公室將讓社會局能在相關業務上，處理得更順暢、更完備。另外，社會局同仁也接受CPR相關訓練，在處理相關的事故傷害時，能即時且正確的施行CPR，降低傷害程度。

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