羅東林業文化園區雨水再利用　1年710噸替代自來水減碳109kg

▲▼羅東林業文化園區雨水再利用系統啟用，1年710噸雨水替代自來水且減碳109kg。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

林務局羅東林區管理處為響應前瞻計畫「水環境建設」，主動向經濟部水利署申請經費於羅東林業文化園區內建置雨水貯留系統，並於4月完成啟用，預估每年可收集雨水約710噸替代自來水使用，換算為碳排量的話，每年約減少109kg二氧化碳排放量，讓深具歷史意義的園區能成為海綿城市的根基，並發揮水資源教育宣導之功能。

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羅東林管處表示，「雨水貯留系統」是利用屋頂裝設天溝做為收集雨水的管線，經過簡單的過濾系統過濾雜質靜置後，所收集的雨水就可作為沖廁澆灌用水，減少自來水的使用。

目前羅東林業文化園區內共有三處廁所設置雨水貯留系統，分別位於：羅東林業文化園區南側入口廁所、自然教育中心廁所、森產館旁廁所。以宜蘭2019年累積雨量2680mm推算，預估每年可收集雨水約710噸替代自來水使用，換算為碳排量的話，每年約減少109kg二氧化碳排放量。

羅東林管處長賴錫祿說，藉由建置雨水貯留系統可提升用水效率，降低水資源的開發壓力，搭配互聯網雲端監測系統，自動化收集監測資料，可即時提供相關雨水收集之資訊及用水量，再結合園區內自然教育中心相關的環境教育課程，除加強水資源運用外，也發揮節能省碳的水資源環境教育功能。若您有來園區走走的話，方便之時可瀏覽公廁的解說牌及雨水貯留系統，感受羅東林業文化園區響應環保節能的新作為。

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