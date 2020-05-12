狠夫婦活燒前妻！爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死7年

圖、文／鏡週刊

2002年，彰化田中赤水崎公園發現一具燒焦的女屍，因身分無法辨識，命案延宕7年始終未破。7年後，死者的女兒跑到台中市二分局向一位認識的刑警報案，說父親酒後吐真言，坦承與再婚妻子一起謀殺前妻；警方獲報後傳喚凶手夫妻，隔離偵訊，突破2人心防，成功替死者申冤。

▲邱清彥夥同再婚妻子、2名工廠學徒痛毆前妻陳金里後，放火焚燒，任憑她在烈焰中哀嚎。（圖／鏡週刊提供，下同）

2002年8月25日，彰化縣田中鎮赤水崎公園登山步道旁的排水溝，被人發現一具燒焦的女屍，身上覆蓋雜草，而且屍體出油、「蠟化」，完全無法辨識，警方原以為只要查出死者身份，就能夠破案，沒想到，死者躺在殯儀館冰櫃裡7年，沈冤無法昭雪。

7年後，24歲的女子小敏（化名）跑到台中市警局二分局偵查隊，找上看著她長大的小隊長張文通（已退休）。她告訴張：「我爸酒後承認了，我媽是他跟阿姨（繼母賴慧慈）殺害的！」

小敏說，母親失蹤後，有一次繼母情緒失控，告訴她：「要知道你媽在哪？問你爸去」，而她多次逼問父親，他終於醉著坦承媽媽已經死了，而且說，跟繼母有關，小敏苦勸父親自首，老爸甚至跪求，再給他一些時間處理工廠的事。

事實上，小敏的爸爸邱清彥，係張文通的線民，當年邱的前妻陳金里失蹤，張就懷疑她早已經被前夫「作掉」，他鍥而不捨追查，始終苦無證據；小敏報案後，警方突破邱清彥夫妻心防，兩人在警局互揭瘡疤，都把責任推給對方，甚至現場模擬時還叫囂對罵，醜態畢露。

原來，邱清彥夫婦面對與陳金里金錢、廠房歸屬、贍養費等糾紛，苦不堪言，決定殺死對方，邱男以「我會給你一個交代」誘騙死者到台中市太平區一江橋下，下藥迷昏，接著夥同妻子賴慧慈、兩個小學徒，將人載到嘉義山區，先用毛巾勒，再用棍子打，甚至在前妻還沒斷氣時，潑汽油把陳金里活活燒死，事後，還以強鹼毀屍，手段異常兇殘；全案定讞，法官判處邱清彥無期徒刑定讞，賴慧慈18年徒刑，兩人均褫奪公權終身。



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