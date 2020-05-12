　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠夫婦活燒前妻！爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死7年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

2002年，彰化田中赤水崎公園發現一具燒焦的女屍，因身分無法辨識，命案延宕7年始終未破。7年後，死者的女兒跑到台中市二分局向一位認識的刑警報案，說父親酒後吐真言，坦承與再婚妻子一起謀殺前妻；警方獲報後傳喚凶手夫妻，隔離偵訊，突破2人心防，成功替死者申冤。

邱清彥夥同再婚妻子、2名工廠學徒痛毆前妻陳金里後，放火焚燒，任憑她在烈焰中哀嚎。

▲邱清彥夥同再婚妻子、2名工廠學徒痛毆前妻陳金里後，放火焚燒，任憑她在烈焰中哀嚎。（圖／鏡週刊提供，下同）

2002年8月25日，彰化縣田中鎮赤水崎公園登山步道旁的排水溝，被人發現一具燒焦的女屍，身上覆蓋雜草，而且屍體出油、「蠟化」，完全無法辨識，警方原以為只要查出死者身份，就能夠破案，沒想到，死者躺在殯儀館冰櫃裡7年，沈冤無法昭雪。

7年後，24歲的女子小敏（化名）跑到台中市警局二分局偵查隊，找上看著她長大的小隊長張文通（已退休）。她告訴張：「我爸酒後承認了，我媽是他跟阿姨（繼母賴慧慈）殺害的！」

邱清彥（左圖）、賴慧慈（右圖）這對驚世夫妻在現場模擬時，互相攻擊叫囂。（翻攝畫面）

小敏說，母親失蹤後，有一次繼母情緒失控，告訴她：「要知道你媽在哪？問你爸去」，而她多次逼問父親，他終於醉著坦承媽媽已經死了，而且說，跟繼母有關，小敏苦勸父親自首，老爸甚至跪求，再給他一些時間處理工廠的事。

事實上，小敏的爸爸邱清彥，係張文通的線民，當年邱的前妻陳金里失蹤，張就懷疑她早已經被前夫「作掉」，他鍥而不捨追查，始終苦無證據；小敏報案後，警方突破邱清彥夫妻心防，兩人在警局互揭瘡疤，都把責任推給對方，甚至現場模擬時還叫囂對罵，醜態畢露。

原來，邱清彥夫婦面對與陳金里金錢、廠房歸屬、贍養費等糾紛，苦不堪言，決定殺死對方，邱男以「我會給你一個交代」誘騙死者到台中市太平區一江橋下，下藥迷昏，接著夥同妻子賴慧慈、兩個小學徒，將人載到嘉義山區，先用毛巾勒，再用棍子打，甚至在前妻還沒斷氣時，潑汽油把陳金里活活燒死，事後，還以強鹼毀屍，手段異常兇殘；全案定讞，法官判處邱清彥無期徒刑定讞，賴慧慈18年徒刑，兩人均褫奪公權終身。

　


更多鏡週刊報導
【狠夫婦活燒前妻2】焦屍冒油變白蠟　遺物誤導成無名屍懸案7年
【狠夫婦活燒前妻3】老刑警求助靈媒　驚見冤魂徘徊工廠門口
【狠夫婦活燒前妻4】警奇謀套口供引內鬨　狠繼母淚崩全咬出來

ET快訊
招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟「還去找立委哭哭」：滾出中原大
台北微醺女講完電話消失！男網友緩慢廁所走出　朋友開門傻了
領先21縣市解禁了！全台第一個縣長霸氣宣布：5/13起解除口
WHO解釋「譚德塞無權邀台灣參加WHA」：13國提案但中國不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天母女會計神鬼A錢搬2億！　手法曝光如複製神片《刺激1995》

狠夫婦活燒前妻！爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死7年

基隆安養中心違法占屋賺5000萬　房東討屋反被威脅遭提告

林口2男疑心情不佳　凌晨相約車上尋短

快訊／台南遊樂場驚傳墜樓！經理獨自爬3樓　墜停車場當場死亡

台北微醺女講完電話消失！男網友緩慢廁所走出…朋友開門傻了

失足落海殉職！21歲海巡隊員認真值勤、孝順父母...同事痛心

快訊／台鐵楊梅區間車死傷事故！路人「入侵軌道」遭撞身亡

台南「檢舉女魔頭」蘇大媽欠租慘了！被趕出家門畫面曝光　居民嗨爆

熱褲女友偕「賓士小王」上摩鐵！綠光男友定位氣瘋了　撂人堵門捉姦

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

天母女會計神鬼A錢搬2億！　手法曝光如複製神片《刺激1995》

狠夫婦活燒前妻！爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死7年

基隆安養中心違法占屋賺5000萬　房東討屋反被威脅遭提告

林口2男疑心情不佳　凌晨相約車上尋短

快訊／台南遊樂場驚傳墜樓！經理獨自爬3樓　墜停車場當場死亡

台北微醺女講完電話消失！男網友緩慢廁所走出…朋友開門傻了

失足落海殉職！21歲海巡隊員認真值勤、孝順父母...同事痛心

快訊／台鐵楊梅區間車死傷事故！路人「入侵軌道」遭撞身亡

台南「檢舉女魔頭」蘇大媽欠租慘了！被趕出家門畫面曝光　居民嗨爆

熱褲女友偕「賓士小王」上摩鐵！綠光男友定位氣瘋了　撂人堵門捉姦

台灣2神秘嘉賓驚喜現身！泰攝影師分析台抗疫成功三大原因：發生很酷的事

輪胎廠「泰豐2億抗南港」全為200億土地　神祕山東幫起底！第三代打響名號

林瑞陽再婚娶張庭10年翻身「身價1500億」！　變地產大亨…豪宅「家裡都是錢」

美國部分州為新冠肺炎要中國賠償，告得贏嗎？

全球416萬人染疫！美破8萬死　俄羅斯連9天萬例確診超越義大利

Nike與愛迪達OG連發放毒！Ultra Boost、Flyknit Trainer　肯爺會選新歡還舊愛

天母女會計神鬼A錢搬2億！　手法曝光如複製神片《刺激1995》

疫情趨緩仍必須勤洗手　5大時機要洗上1分鐘才算乾淨

從沒吃土過！命理師曝「天生帶財」2面相…手掌上有「木星丘」財運旺爆

單劑破4500萬元！日本擬將「世上最貴藥物」納入醫療保險　治兒童罕見疾病

爸爸全都出動去買滷味惹... 台中超辣「滷味妹」爆紅

社會熱門新聞

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

熱褲妹50萬買勞力士　只有上下兩張是真鈔

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

檢舉魔人遭執行　民眾秒送花圈送警

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

台南北區複合式遊樂場發生墜樓命案

綠光男「 捉猴」傷人反吃官司

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

即／台鐵區間車事故！路人入侵軌道被撞死

21歲海巡隊員認真值勤、孝順父母　不幸落海殉職

爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死

高雄楠梓街頭疑出現爆裂物　嚇壞眾人

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

鍾欣凌「結婚10年」傳離婚　親吐夫妻相處：阿姨都打來關切了

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

熱褲妹50萬買勞力士　只有上下兩張是真鈔

太熱狂淋浴10次　女深夜中暑猝死

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

3縣市大雨特報！颱風最快今生成　靠近台灣時間曝光

更多

最夯影音

更多
四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面