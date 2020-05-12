基隆安養中心違法占屋賺5000萬　房東討屋反被威脅遭提告

▲基隆百福與百安2家安養中心外牆掛上寫著「租約到期」，扯出基隆市政府涉包庇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

基隆百福與百安2家安養中心外牆近來掛上了白布條，寫著「租約到期，請家屬協助長輩搬遷」的大布條，本刊調查，安養中心與房東的租約，早在2017年就已屆滿，但安養中心拒還屋，還控告房東，房東因此在自己房屋上掛布條，知情人士指出，基隆市府放任違法占屋的安養中心經營，業者3年已賺進逾5,000萬元。

知情人士指出，2012年安養中心設立時，未依法取得15年以上房屋租約，基隆市政府就發約執照，2017年租約期滿後，理應廢照，但基隆市府也未處理，涉嫌包庇業者違法占屋營業房東至今不僅收不回房子，還成了刑事被告。

對於安養中心違法設立的爭議，基隆市府認為，依據《老人福利機構設立許可及營運辦法》，百福與百安2家安養中心是「小型機構」，若是租屋營業，租約只要5年即可，這2家取得的租約是6年，設立時符合相關規定，至於租約期滿後的問題，因屋主與業者仍在打官司，基隆市府要等判決確定後再辦理。

對於基隆市府的見解，知情人士指出，依據《老人福利機構設立許可及營運辦法》規定，安養中心租屋營業，要取得15年租約，這是為了讓安養中心不會隨便被房東要求家，且租約還要去法院公證。

百福與百安2家老人安養中心所在地屬於楊姓房東所有，租約已在2016年屆滿，但楊姓房東卻無法收回房子，本刊調查，房東與安養中心因房屋使用問題，在2015年就鬧合約糾紛並衍生多起刑民事官司，儘管租約已在2017年到屆滿，房東仍是收不回房子。



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