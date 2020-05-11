　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

失足落海殉職！21歲海巡隊員認真值勤、孝順父母...同事痛心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台東海巡隊員認真執勤，不幸因公落海死亡。（圖／地方中心翻攝）

▲台東海巡隊員認真執勤，不幸因公落海死亡。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者徐愷昕、邱茀濱／台東報導

台東富岡漁港昨（10）日一名海巡隊員執勤時，不幸墜海溺斃，檢方今（11）日中午會同家屬相驗，初步判定為意外落海。台東海巡隊透露，黃員平時不但做事認真，還很孝順父母，對於他因公死亡相當痛心與不捨，會全力協助家屬辦理撫卹等事宜。

富岡漁港郭姓船長10日晚間7時35分許在港內整理漁具時突聽聞聲響，隨後便於巡防艇附近發現一海巡隊員落海，當下他嚇的趕緊找附近漁民一同將該名海巡隊員救起，並於報案後速將他送至台東馬偕醫院搶救。

黃姓海巡隊員被救起時已無意識及心跳，送醫後院方緊急對他施打2劑強心針，但仍無生命跡象，晚間9時許急診醫師宣告死亡。檢察官11日下午1點相驗遺體完畢，初步認定為意外落海，在家屬對死因沒有異議後，隨即將遺體發還家屬處理後續喪葬事宜。

▲▼台東海巡隊員認真執勤，不幸因公落海死亡。（圖／地方中心翻攝）

21歲的黃姓海巡隊員是台南人，去年10月被分發至台東海巡隊擔任艇員，在同事眼裡他相當認真盡責，總是會主動幫忙。家屬認屍時情緒激動，親友還表示黃男其實很孝順，只要輪休就會返鄉陪伴父母，同時為了減輕家裡的負擔，每個月都會拿錢回家孝敬。

從港口附近的監視器畫面可見，10日晚上7時29分許還有見黃員下艇整理碼頭附近環境，怎料下秒就不見人影，疑他是30分時墜海的。台東海巡隊則表示，對於黃員執勤中因公死亡相當痛心與不捨，後續將全力協助家屬辦理治喪及因公死亡撫恤等事宜。

▲▼台東海巡隊員認真執勤，不幸因公落海死亡。（圖／地方中心翻攝）

►住宿現省4000元！到大板根放空、泡美人湯超紓壓～

ET快訊
台鐵楊梅區間車死傷事故！路人「入侵軌道」遭撞身亡
「檢舉女魔頭」蘇大媽欠租慘了！被趕出家門畫面曝光　居民嗨爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失足落海殉職！21歲海巡隊員認真值勤、孝順父母...同事痛心

快訊／台鐵楊梅區間車死傷事故！路人「入侵軌道」遭撞身亡

台南「檢舉女魔頭」蘇大媽欠租慘了！被趕出家門畫面曝光　居民嗨爆

熱褲女友偕「賓士小王」上摩鐵！綠光男友定位氣瘋了　撂人堵門捉姦

女子放一個箱子在馬路上…高雄楠梓「封路」驚見爆裂物！防爆警緊急出動

挺韓國瑜選上市長遭判刑！左營酒吧下注40萬　他下場超慘

「奇蹟之路」60年！中橫一甲子　第二代公路人追思築路英靈

台中牙醫遭亂刀砍死！遺孀質疑司法輕縱精障殺人犯：盼司法做出改革

宜蘭突降大雨釀災！文化中心旁路樹倒塌　2車遭壓毀幸未造成傷亡

BMW擋門口被貼「好狗不擋路」　違停車主竟告2罪再索賠26萬...法官全打臉

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

汪東城認和藤井Lena「只是緋聞」　戀愛等緣分：努力跟上辰亦儒的腳步！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

失足落海殉職！21歲海巡隊員認真值勤、孝順父母...同事痛心

快訊／台鐵楊梅區間車死傷事故！路人「入侵軌道」遭撞身亡

台南「檢舉女魔頭」蘇大媽欠租慘了！被趕出家門畫面曝光　居民嗨爆

熱褲女友偕「賓士小王」上摩鐵！綠光男友定位氣瘋了　撂人堵門捉姦

女子放一個箱子在馬路上…高雄楠梓「封路」驚見爆裂物！防爆警緊急出動

挺韓國瑜選上市長遭判刑！左營酒吧下注40萬　他下場超慘

「奇蹟之路」60年！中橫一甲子　第二代公路人追思築路英靈

台中牙醫遭亂刀砍死！遺孀質疑司法輕縱精障殺人犯：盼司法做出改革

宜蘭突降大雨釀災！文化中心旁路樹倒塌　2車遭壓毀幸未造成傷亡

BMW擋門口被貼「好狗不擋路」　違停車主竟告2罪再索賠26萬...法官全打臉

張翰電梯咚張鈞甯　霸寵「密碼是妳生日」

社會熱門新聞

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

即／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」

人妻拉老闆上摩鐵　丈夫房外苦等8小時

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

直播主闖高雄鬼屋　竟聽見「嗯～」喘息

嘉義離奇車禍！賓士車駕駛「沒穿衣服」落跑

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

母親節出遊返家遭擊落！孝女坐燙柏油路面緊抱昏母

逆向開上百齡橋　害5傷後棄車逃

國道5歲童遭甩出車外　警曝關鍵原因

更多熱門

相關新聞

21歲台東海巡隊員「從縫隙掉落」墜海亡

21歲台東海巡隊員「從縫隙掉落」墜海亡

台東海巡隊一名21歲的黃姓隊員，10日晚上在執行勤問時不慎墜海，而黃員墜海被救起後就已經昏迷，而經送醫搶救仍是不幸宣告不治。此外，最讓人惋惜的是，台東海巡隊8日才剛舉辦接艇典禮，沒想到時隔短短3天，就發生隊員墜海死亡的憾事。

關鍵字：

台東富岡漁港台東海巡隊

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

鍾欣凌「結婚10年」傳離婚　親吐夫妻相處：阿姨都打來關切了

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面