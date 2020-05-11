失足落海殉職！21歲海巡隊員認真值勤、孝順父母...同事痛心

▲台東海巡隊員認真執勤，不幸因公落海死亡。（圖／地方中心翻攝，下同）



記者徐愷昕、邱茀濱／台東報導

台東富岡漁港昨（10）日一名海巡隊員執勤時，不幸墜海溺斃，檢方今（11）日中午會同家屬相驗，初步判定為意外落海。台東海巡隊透露，黃員平時不但做事認真，還很孝順父母，對於他因公死亡相當痛心與不捨，會全力協助家屬辦理撫卹等事宜。

富岡漁港郭姓船長10日晚間7時35分許在港內整理漁具時突聽聞聲響，隨後便於巡防艇附近發現一海巡隊員落海，當下他嚇的趕緊找附近漁民一同將該名海巡隊員救起，並於報案後速將他送至台東馬偕醫院搶救。

黃姓海巡隊員被救起時已無意識及心跳，送醫後院方緊急對他施打2劑強心針，但仍無生命跡象，晚間9時許急診醫師宣告死亡。檢察官11日下午1點相驗遺體完畢，初步認定為意外落海，在家屬對死因沒有異議後，隨即將遺體發還家屬處理後續喪葬事宜。

21歲的黃姓海巡隊員是台南人，去年10月被分發至台東海巡隊擔任艇員，在同事眼裡他相當認真盡責，總是會主動幫忙。家屬認屍時情緒激動，親友還表示黃男其實很孝順，只要輪休就會返鄉陪伴父母，同時為了減輕家裡的負擔，每個月都會拿錢回家孝敬。

從港口附近的監視器畫面可見，10日晚上7時29分許還有見黃員下艇整理碼頭附近環境，怎料下秒就不見人影，疑他是30分時墜海的。台東海巡隊則表示，對於黃員執勤中因公死亡相當痛心與不捨，後續將全力協助家屬辦理治喪及因公死亡撫恤等事宜。

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