基地台斷訊跳回「石器時代」！明晚里民投票決議僅參考...關鍵仍在他手上

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

彰化和美鎮柑井里有里民不滿住家附近被裝設基地台，事後業者乾脆順應民意直接斷訊，卻造成柑井里周遭上萬人手機不是沒訊號，就是只剩一格微弱訊號，彷彿回到原始生活。不過，為解決此問題，里長將聯絡鎮公所及電信業者，於明（12）日晚間召開里民大會，雖說結果會依多數人決議，但實際決定權仍在鎮長手上。

柑井里長陳明桓日前受訪時無奈表示，柑井里約1200戶，斷訊後受影響的里民約1000戶左右，柑井里有一半區域收不到訊號，因此有許多里民跑來向他抱怨，而鄰近幾個里受影響的民眾，也透過里長跟他說真的很不方便。事實上，他也不清楚抗議的里民是誰，以及為何民眾抗議設基地台，電信業者會選擇直接斷訊。

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不過，為了決議基地台的去留，陳明桓指出，明天晚上會請鎮長、議員、里長及里民代表致詞後，讓電信業者說明里民對於基地台的安全疑慮詳細說明，投票完成之後，會依多數人之決議決定基地台的存廢，因此，支持使用手機或反對使用手機的民眾，務必前來參加投票，保障自己權益。

目前已有2個選項：

1.所有基地台撤出柑井里，手機將無法撥接、無法上網，沒有Line、沒有YOUTUBE、沒有IG、沒有臉書、沒有外送。所有與外界通訊只剩下家用市內電話及自家wifi。

2.規劃在新地點（目前地點未確定）建立新基地台。每月收取的租金做為柑井里社區發展基金。可利用在如：急難救助、獎助學金、老人平日供餐等。

不過，有消息指出，雖然里民可以透過投票決議基地台的去留，但結果似乎只作為「參考」，最後決定權還是在鎮長阮厚爵手上。

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