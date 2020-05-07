美國務卿呼籲世界支持台灣參與WHA　外交部說話了

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）呼籲所有國家，包括歐洲國家，共同支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）及其他相關聯合國場域。對此，外交部7日表示，由衷感謝蓬佩奧親自公開鼎力支持台灣參與國際組織，表達美國政府一貫堅定支持台灣的立場。

外交部指出，蓬佩奧也要求世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣以觀察員身分出席將在本月召開的WHA；他也特別指出，WHO幹事長譚德塞有權力邀請台灣與會，如同他的前任幹事長所為。

外交部表示，新冠肺炎（COVID-19）對全人類造成嚴重的威脅，凸顯全球防疫系統不能遺漏任何人，且需要各方通力合作。外交部已多次呼籲WHO作為保障及增進全人類衛生安全及水準的多邊機制，應該摒棄政治考量，確保疫病資訊的透明與即時、完整交換，更應該廣納國際社會所有成員及利害關係者。

外交部表示，感謝美國行政部門與國會持續不斷採取具體作為，支持台灣參與WHO。美國國務院日前也在推特號召網友用推文挺台灣，參與即將舉行的世界衛生大會，分享台灣對抗疫情的「台灣模式」。

針對國務院的「#TweetForTaiwan」行動引起各界熱烈迴響。外交部表示，將持續與美國及理念相近國家攜手合作，並肩維護台美雙方人民及全人類的健康與安全，並持續深化台美全球合作夥伴關係。