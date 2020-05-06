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「逆轉療法名醫」遭爆賣「直銷維他命」　成本4000賣26000！同伴看不下去

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本刊直擊「名醫」劉乂鳴諮詢過程，他口沫橫飛的介紹「逆轉療程」，聲稱糖尿病可靠他的療程治癒，不需再服用西藥。（圖／本刊攝影組）

▲本刊直擊「名醫」劉乂鳴諮詢過程，他口沫橫飛的介紹「逆轉療程」，聲稱糖尿病可靠他的療程治癒，不需再服用西藥。（圖／本刊攝影組）

圖、文／CTWANT

有「醫界梁家輝」之稱的名醫劉乂鳴，憑著「間歇性斷食」以及自創的「逆轉療法」，從105公斤的肥男變成緊實肌肉的猛男，名氣大漲後開始自售「高價營養食品」以及「自製牛肉料理」，並洗腦患者「慢性病可以不吃藥、改吃他的營養品而治癒」，估計1年可賺近億元，但卻有患者出面控訴劉乂鳴坑騙他們花大錢還讓病情加劇，氣得揚言提告。

請繼續往下閱讀...

月前本刊經過預約，終於見到劉乂鳴本人，記者佯稱因為罹患糖尿病，飽受血糖控制藥物的副作用所苦，詢問是否可以不要服用血糖控制藥物，改用他的療程治療，但卻未看到任何檢查報告，也沒做抽血檢驗，劉乂鳴竟一口咬定「糖尿病」可以逆轉，要記者買下要價32萬元的療程。

本刊調查，許多慢性病患聽信劉乂鳴所言「逆轉後就不用吃藥。」而花大錢向劉乂鳴購買逆轉療程，最後卻發現病情因沒有服用正規藥物，而變得更加嚴重，有的甚至身體出現不良反應，讓他們驚覺事態不對，目前正在串連其他病患，揚言對劉乂鳴提出告訴。

本刊循線找到先前與劉乂鳴的合作夥伴林董（化名），他私下透露，這些所謂的「逆轉營養品」，其實就是直銷商的維他命，劉乂鳴從直銷商那兒買來以後，將外包裝拆開、分裝，重新銷售，林董隱諱地說，「台灣成本（1個月量）大概才4000元吧，他卻賣到26000多元。」

究竟「逆轉療法」如何而來？本刊調查，5年前，劉乂鳴突發奇想，利用當時國外的「間歇斷食」飲食概念，以及自創的「逆轉療程」，從105公斤成功瘦身72公斤，從「中年胖子」變成「肌肉猛男」，還自稱治好自身的「慢性病」。

利用自身經歷與名醫背景取信病患，劉乂鳴對病患聲稱「最好的藥，就是不吃藥。」只要藉由他的營養品，搭配上規律運動，就能成功「逆轉」治癒疾病，就能從此擺脫藥罐子人生。他找來的合作廠商、股東，將自創的「間歇性斷食」、「逆轉營養品」、「咖啡」、「牛肉」成立公司銷售，試圖將「逆轉療程」發揚光大。

儘管「逆轉療程」1年高達32萬元，但仍吸引不少病友買單，一口氣抱著厚厚一疊「逆轉營養品」回家。（圖／黃耀徵攝）

▲儘管「逆轉療程」1年高達32萬元，但仍吸引不少病友買單，一口氣抱著厚厚一疊「逆轉營養品」回家。（圖／黃耀徵攝）

針對遭病患控訴「疾病可以靠療法逆轉」及賣產品給病患一事，劉乂鳴強調，「我是合法的醫師，會評估病患本身的狀況，不會叫他不要吃藥」但仍堅稱，「我本身就是糖尿病逆轉的案例，糖尿病、心血管疾病我已經逆轉了幾千個！」

對於「營養品是直銷商品」、「營養品成分」等質疑，劉乂鳴坦承「來自很多廠商」他強調，「我幫病患做『選、搭、調』服務，這是我的技術」；但針對「成分」一事，卻沒有多說，他強調「你花這些錢治好你的病，你覺得貴嗎？」

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