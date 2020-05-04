我空軍F-16與美軍機聯合編隊飛行　劃11座城市向醫護人員致敬

▲我駐美F-16戰機參與美國空軍編隊飛行。（圖／翻攝自Facebook／Luke56thFW）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎肆虐全世界，美軍路克空軍基地（Luke Air Force Base）於1日進行聯合編隊飛行，一同劃過鳳凰城都會區等11個城市的上空，整場飛行約50分鐘，向第一線的醫護人員，以及所有抗疫人員致敬，其中也看見我國駐美21中隊F-16戰機參與其中，與美軍一同編隊飛行。

綜合外媒報導，路克空軍基地於1日下午3時10分開始飛行，出動了隸屬56戰鬥機聯隊和944戰鬥機聯隊的7架F-35A、7架F-16戰機與1架KC-135加油機，一同飛越鳳凰城都會區、利奇菲爾德公園和梅薩等11個城市上空。此外，美軍訓練我國與新加坡飛行員的地方就是路克空軍基地，此次的飛行也包括我國1架機號93-0704的F-16A戰機，與新加坡1架F-16C共同飛行。

▲整場飛行時間約50分鐘。（圖／翻攝自Facebook／@Luke56thFW）

56戰鬥機聯隊指揮官表示，「打從心底真心的感謝所有站在前線對抗病毒的醫護人員、軍事人員和其他抗疫人員，希望這一次的飛行讓每個在家隔離防疫的民眾，可以感受到美國空軍滿滿的力量。」我國駐美21中隊目前有十餘架的F-16戰機，另外還有2架F-16在加州的愛德華空軍基地，主要由美國飛行官擔任性能測試與戰術研發的事物。

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