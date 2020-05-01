買8片「嵜吐司」拿到120個果醬　她一攤開長串收據　得知真相傻了

▲買嵜吐司拿到120個果醬。（圖／翻攝自instagram／lienhsia）



網搜小組／董美琪報導

日本最強潮流美食排隊名店「嵜SAKImoto Bakery」在台北市信義區基隆路一段開台灣首店，近來引起IG打卡風、民眾排隊潮。外表神似大S（徐熙媛）的名媛夏黃廉盈近日也到店朝聖，沒想到點餐後竟收到120個果醬，一問原因後，自己也傻了。

「我自己也不明白為什麼我會默默的在嵜吐司點了120個果醬⋯⋯」，夏黃廉盈發文寫道，「重點是結帳後拿了這麼長～一條單，越想越不對勁，我點了8片吐司，為什麼有120個果醬，原來，我跟店員說『我的果醬要通通都來！』所以，8片吐司，每一片吐司15個果醬，總共120個！120個！120個！」

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朋友看了也忍不住笑回，「120個！擺桌上 一定很壯觀」、「太狂」、「店員並沒有跟妳解釋一共會有120果醬⋯⋯通常這樣的客人要再三確認才對」、「等等...結帳時不覺得金額高得離奇嗎」、「真的霸氣」、「是要吃到天荒地老」。夏黃廉盈也特別解釋，店員有再確認，「是我的問題，我說了2次全部都來！」

▲大阪人氣高級生吐司「嵜」人氣旺。（圖／記者黃士原攝）



日本最強潮流美食排隊名店「嵜SAKImoto Bakery」台灣首店、同時也是海外首店4月9日正式於信義區試營運。除了招牌商品「極生奶油牛奶吐司」與「極美自然吐司」之外，15種經典寶石果醬同時開賣，而且還能坐在店裡慢慢享用吐司套餐。

▲大阪人氣高級生吐司「嵜」，內用果醬吐司套餐同時開賣。（圖／記者黃士原攝）



嵜SAKImoto Bakery指出，生吐司的「生」並不是指吐司的熟度，而是「天然感、不外加任何東西」的意思，就是直接吃就非常好吃的吐司，不需人工調味就有濃厚香甜氣味，吐司口感潤澤有彈性。此外，生吐司另一大特色就是細緻輕薄的吐司邊，咀嚼起來Q彈不乾澀。

至於季節限定口味「日本沖繩黑糖吐司」預計4月中旬後推出，每個星期一限量販售，5月份因應母親節的到來，也會販售黑麥核桃口味。

店內也提供內用的果醬吐司套餐供消費者品嚐，以木盤端盛上桌，烘烤出爐有9宮格印記的日式生吐司，可以自由特製研發的15種果醬與北海道奶油或法國奶油，果醬都用白色小湯匙盛裝，精巧可愛。任選3款果醬80元，加點北海道奶油30元，加點法國奶油30元，如果想在9宮格印記都搭配不同果醬（9款）也可以，盡情的享用果醬吐司的美味。

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▲▼大阪人氣高級生吐司「嵜」超難排。（圖／記者黃士原攝）

▲大阪人氣高級生吐司「嵜」台灣首店。（圖／嵜 SAKImoto Bakery提供）