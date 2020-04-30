　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

五一連假到⋯1968靠得住？陳其邁「下午開會」解決

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼為避免民眾於防疫期間前往人潮擁擠熱區，行政院規劃藉由中華電信大數據資料進行各熱區人潮示警，並利用交通部高速公路局「高速公路1968」App提供民眾查詢。（圖／交通部提供）

▲為避免民眾於防疫期間前往人潮擁擠熱區，行政院規劃藉由中華電信大數據資料進行各熱區人潮示警，並利用交通部高速公路局「高速公路1968」App提供民眾查詢。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

明日就是五一連假，交通部升級高公局1968 APP，顯示各地熱點人流，卻遭外界批評資訊不正確。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，下午行政院副院長陳其邁將召集相關單位討論。

交通部政務次長王國材今日表示，昨晚中華電信大數據處已把承載容量（採假日尖峰）放入並上架，目前為止狀況比較真實，但是仍然密切觀察與調整，希望5/1優化供大家出遊參考。

請繼續往下閱讀...

新修正的1968APP內容，在燈號說明部分，紅、黃、綠燈除分別代表人潮擁擠、人潮略多、人潮正常之外，也分別對應全程戴口罩、建議戴口罩、保持社交距離等說明，希望提供民眾簡易判斷，作為防疫參考。另外，APP首頁將新增防疫資訊快捷按鈕，底圖也切換通用版電子地圖服務，讓示警能更直觀。

1968APP及網頁介接中華電信與中央流行疫情指揮中心討論定案的195個熱區、218熱點（滾動檢討）的即時人潮燈號資訊，熱點選擇由行政院及中華電信大數據選定，包括風景區、夜市、商圈、大賣場、市場、公園等，以紅、黃、綠三種顏色燈號顯示人潮擁擠、略多及正常等資訊。

▲▼為避免民眾於防疫期間前往人潮擁擠熱區，行政院規劃藉由中華電信大數據資料進行各熱區人潮示警，並利用交通部高速公路局「高速公路1968」App提供民眾查詢。（圖／交通部提供）

▲「高速公路1968」App。（圖／交通部提供）

ET快訊
奪命影片！苗栗2歲童衝出馬路　遭無照男貨車直撞…頭顱變形慘死
男主播在家隔離開直播…辣小三走過「全裸入鏡」！正宮一看氣炸
再度零確診！陳時中推「防疫新生活指引」：可放心戶外活動！
快訊／連續5天無新增確診！　新冠肺炎維持429例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

卡介苗可抗新冠肺炎？哈佛找彰化縣合作　指揮中心回應了

面試作品爆抄襲JOJO「仍獲動畫系正取資格」　北藝大證實：處理中

狂賀台灣連5天「+0」！手搖飲買1送1、賣場多樣商品第2件直接0元

「滯留國人自己訂位」印度包機5/4起飛回台！陳宗彥：目前已有140多人

台灣已挺過敦睦艦「社區傳播危機」？　陳時中：初步是樂觀的

連五零確診...何時暫停每日召開記者會？　陳時中回應了

防疫生活指引「外出以白天為佳」　莊人祥「神回應」笑翻網友！

台「捐口罩救世界」將達300萬片！陳時中曝已35萬人響應：期待更多人加入

環保署疫情間沒作為遭諷「自我隔離3個月」　環團怒提20項綠色振興

國中會考新北市禁補習班發傳單　考生中午用餐統一發隔板

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

卡介苗可抗新冠肺炎？哈佛找彰化縣合作　指揮中心回應了

面試作品爆抄襲JOJO「仍獲動畫系正取資格」　北藝大證實：處理中

狂賀台灣連5天「+0」！手搖飲買1送1、賣場多樣商品第2件直接0元

「滯留國人自己訂位」印度包機5/4起飛回台！陳宗彥：目前已有140多人

台灣已挺過敦睦艦「社區傳播危機」？　陳時中：初步是樂觀的

連五零確診...何時暫停每日召開記者會？　陳時中回應了

防疫生活指引「外出以白天為佳」　莊人祥「神回應」笑翻網友！

台「捐口罩救世界」將達300萬片！陳時中曝已35萬人響應：期待更多人加入

環保署疫情間沒作為遭諷「自我隔離3個月」　環團怒提20項綠色振興

國中會考新北市禁補習班發傳單　考生中午用餐統一發隔板

新舊款YAMAHA「TMAX」對決！單圈比前代快2秒、5／8正式上市

三餐不定時讓你變成「小腹婆」　局部肥胖的4大原因，解決方式快筆記

卡介苗可抗新冠肺炎？哈佛找彰化縣合作　指揮中心回應了

勞工10萬紓困貸款開辦半天申請破百件　銀行電話接到手軟

NFL／美洲虎球星跟17歲少女發生性行為　涉二級重罪遭逮捕

高雄特教生出現「輔具荒」　生技公司董座獻愛捐贈50萬

各行各業都有意外風險！和泰產險：職場新鮮人可投保「低預算、高保障」保險專案

柯瑞無法想像總冠軍賽零球迷　柯爾比較愛徒與喬丹「咖哩是TD型領袖」

小籠包皮薄Q爆肉汁！台北「平價版鼎泰豐」　必點招牌蝦仁炒飯

面試作品爆抄襲JOJO「仍獲動畫系正取資格」　北藝大證實：處理中

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

大樂透上看8.3億元　「4星座」好運飆高

女嬰燒5天…出現「最棘手小兒病」才確診！醫驚呼：嚴重會致命

好市多開賣「蒜辣炸雞」　評價洗版

零確診生活正常了？醫：幾年內回不去

iPhone 6S→新一代SE！他用2天曝滿意心得

她曬米奇口罩Q翻天　萬人眼紅：可戴半個月

再度零確診！陳時中推「防疫新生活條件」：可放心戶外活動！

連假好天氣「防短時強降雨地區曝」　下波變天時間出爐

大叔「口罩戴到褪色」她送2個後悔了

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

領口罩「炸滿夢幻粉櫻」　萬人傻：衛生棉？

學生只吃自助吧牛排全外帶　內幕曝光店家不爽

「反正我很閒」拍出社會荒唐　PTT爆好評

更多熱門

相關新聞

五個零！防疫五月天舉同心杯慶賀　陳時中：蔡總統送的

五個零！防疫五月天舉同心杯慶賀　陳時中：蔡總統送的

連續五天零確診！中央流行疫情指揮中心今日公布國內無新增確診個案，指揮官陳時中表示，總統特別拿杯子送給我們，也和總統、人民報告，總共有五個零。杯子上寫著Taiwan Can Help，杯蓋上寫著0，陳時中和指揮中心成員特別舉杯慶賀防疫成果。

湯優盃第二度改期從8月延至10月登場

湯優盃第二度改期從8月延至10月登場

快訊／又+0！連續5日無新增確診　新冠肺炎維持429例

快訊／又+0！連續5日無新增確診　新冠肺炎維持429例

外交部：駐法代表處一職員確診新冠肺炎

外交部：駐法代表處一職員確診新冠肺炎

疫情衝擊！瑞銀：各國市場退回起跑點

疫情衝擊！瑞銀：各國市場退回起跑點

關鍵字：

新冠肺炎陳時中

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

快訊／國安局證實：金正恩生病了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

忍住不上床就有300萬入袋！

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

羅志祥出關爆不回台「躲到其他國家」！2最新動向曝光

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

戰火連燒5天…周揚青再發聲！

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面