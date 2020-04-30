五一連假到⋯1968靠得住？陳其邁「下午開會」解決

▲為避免民眾於防疫期間前往人潮擁擠熱區，行政院規劃藉由中華電信大數據資料進行各熱區人潮示警，並利用交通部高速公路局「高速公路1968」App提供民眾查詢。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

明日就是五一連假，交通部升級高公局1968 APP，顯示各地熱點人流，卻遭外界批評資訊不正確。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，下午行政院副院長陳其邁將召集相關單位討論。

交通部政務次長王國材今日表示，昨晚中華電信大數據處已把承載容量（採假日尖峰）放入並上架，目前為止狀況比較真實，但是仍然密切觀察與調整，希望5/1優化供大家出遊參考。

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新修正的1968APP內容，在燈號說明部分，紅、黃、綠燈除分別代表人潮擁擠、人潮略多、人潮正常之外，也分別對應全程戴口罩、建議戴口罩、保持社交距離等說明，希望提供民眾簡易判斷，作為防疫參考。另外，APP首頁將新增防疫資訊快捷按鈕，底圖也切換通用版電子地圖服務，讓示警能更直觀。

1968APP及網頁介接中華電信與中央流行疫情指揮中心討論定案的195個熱區、218熱點（滾動檢討）的即時人潮燈號資訊，熱點選擇由行政院及中華電信大數據選定，包括風景區、夜市、商圈、大賣場、市場、公園等，以紅、黃、綠三種顏色燈號顯示人潮擁擠、略多及正常等資訊。

▲「高速公路1968」App。（圖／交通部提供）