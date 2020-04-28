外媒：今年手機出貨量預計下降15％　蘋果、三星或降低目標

▲外媒預估今年手機出貨量預計將下降15％ 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎（COVID-19）大流行導致手機市場一蹶不振，儘管預計疫情將在下半年有所改善，但外界仍預計手機出貨量會大幅下滑。根據《DigiTimes》最新報告稱，今年手機出貨量預計將下降15％至11.5億支。這比先前的預測更為悲觀。

DigiTimes認為，蘋果已經在第二季和第三季調降了iPhone 11的訂單，iPhone 11是目前全球最暢銷的iPhone設備。而剛發布的新iPhone SE應該有助於減輕近期影響，但蘋果本身仍預計會出現明顯下滑。

對於庫克（Tim Cook）領導的公司而言，今年最後一個季應該較為樂觀，但不至於一帆風順。據報導，蘋果iPhone 12面臨嚴重延遲，而最近的報導表明，該公司已將2020年下半年的訂單削減了20％。

此外，三星也是另一家下修今年手機內部出貨量預測的公司。據了解，Galaxy S20 Ultra的性能略好於預期；但更小更便宜的Galaxy S20和S20 +未能實現銷售目標。

更糟糕的是，下一代Galaxy Note 20系列顯然非常類似於Galaxy S20系列。如果屬實，三星可能也很難出售這些旗艦產品。

但是，並非所有的估計都是悲觀的。金融服務公司科文（Cowen）預計接下來幾個季度的市場氣氛會有所改善。在2020年結束後，科文預計市場對5G iPhone的需求將保持穩定。此外，隨著全球大流行病仍處於封鎖狀態，服務市場將繼續增長，從而增強了對Apple TV +等娛樂服務的需求。