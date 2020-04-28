柯P愛將不倫影片曝！信義區直衝烏來美人湯　飯店「蜜會」意猶未盡

圖、文／鏡週刊

除了親密餵食，本刊還直擊董德堉、凌婉真二人到新北市烏來泡湯。4月16日傍晚六點多，董一樣開車離開北農，到市政府旁的松智路接凌下班，之後，車子沿著蜿蜒的山路開往烏來。

▲020/04/16 19：34，董（左）、凌（右）前往烏來泡湯前，先在一家越南小吃店用餐。（圖／鏡週刊提供，下同）

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到了新烏路的溫泉飯店區，董還刻意繞了一大圈，似乎在尋找餐廳，後來又迴轉開往山下，最終停在新烏路、廣興路口的一家小吃店對面，2人才下車進入店用餐。

吃完飯，2人又開車回到溫泉飯店區，董先迴轉過橋，開到另一條較偏僻的道路，最後開進位於西羅岸路的一間大型溫泉會館停車場。董與凌下車進入該溫泉會館泡湯，直到晚間10點15分，2人才帶著意猶未盡的神情上車離開，回程途中休旅車還開進台北市師大路、汀洲路口的加油站加油，之後才在朦朧的夜色中繼續前進。

本刊調查，董、凌泡湯的溫泉會館在當地頗負盛名，占地約2,000坪，周圍五葉松環繞，除了可享受有美人湯之稱的「碳酸氫鈉泉」，會館還提供休憩、用餐與住宿服務，泡湯之餘還可以一覽老街及原鄉部落之美，更可鳥瞰明媚的烏來山水。

凌婉真回應：我跟董德堉只是朋友

本刊致電董、凌2人，董未接電話，本刊再傳簡訊詢問是否與凌交往？婚姻狀況如何？至截稿前未獲回應。至於凌則表示，她與台北市政府、民眾黨的朋友交情都很好，跟董也只是朋友關係，對於私下幽會、陽明山吃飯、烏來泡湯一概否認。

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