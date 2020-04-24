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五教共主淫亂仙女班！神棍遭爆性醜聞　少龍首度正面回應

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少龍仍不願出面回應，但以律師方式指出絕無有性騷或性侵之事。（翻攝仙華音樂官網）

▲少龍仍不願出面回應，但以律師方式指出絕無有性騷或性侵之事。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

自稱五教共主、心靈歌手的中華中正黨榮譽主席少龍（本名徐浩城），不僅公開表演揮手治病，還說聽他的歌或入黨之人即能化解新冠肺炎，遭法院認定為謠言開罰後，更被前信徒出面指控，他近年在道場開設「仙女班」，吸收年輕貌美的女信徒，慫恿獻身，並趁機性騷，甚至還有性侵傳聞，檢警目前已深入偵辦中。

《鏡週刊》獨家揭露後，曾多次致電給徐浩城的太一公司求證，並使用各種聯繫管道，期盼徐能接受採訪並給予回應，但少龍卻遲遲不願接受採訪。不過隨著事情越演越烈，雖然少龍仍不願出面向社會大眾解釋，但卻委任律師以「律師信」的方式回應。

在律師信內，少龍強調，絕未有任何性騷擾及性侵之事實，更要求要提出「報案證明」，否則將向本刊提告。

日前知名臉書社團《爆料公社》也有疑似受害人提到，若有不利於少龍的事情出現時，就會有律師出現，如今少龍對媒體也如法炮製；難怪少龍敢在疫情肆虐造謠時，還大嗆醫療單位、檢調單位，若質疑他、調查他，就等於是「調查上天」；恐怕少龍早就認為自己就是「上天」。

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