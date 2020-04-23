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海巡署長室一張圖嗆「小豬不行」　網笑翻：小編車速有點快

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▲▼周揚青羅志祥。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlo）

▲羅志祥（右）與周揚青分手後爆出許多爭議。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlo）

記者楊庭蒝／綜合報導

藝人羅志祥被前女友周揚青爆料「劈腿、約砲」，導致9年情斷以分手收場，而「海巡署長室」趕上這波時事熱潮，在臉書粉絲專頁向民眾宣導，從今年5月起，台灣就可望從疫區「畢業」，重返國際市場，更在文案開頭引用羅志祥的熱門歌曲「轉角遇到愛」的歌名寫下，你知道嗎？這段日子，我們都很怕轉角遇見「豬」！引起網友熱烈回響。

「海巡署長室」貼文中表示，為了等待豬隻重回國際外銷市場，台灣已經等了23年，儘管有「非洲豬瘟」與「COVID-19」兩大疾病攔路，但有防疫團隊撐腰，全心全意的防守，這一次，我們一定讓台灣豬豬走向國際。

請繼續往下閱讀...

▼海巡署長室發文嗆「小豬」。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室）

▲▼海巡署長室發文嗆小豬。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室）

貼文的附圖更引用另首羅志祥的歌曲《精舞門》的歌詞，配上焚燒、掩埋病死豬的照片，發文短短一個小時，就獲得1.1萬個按讚數和超過1500次的分享，更引來立委陳亭妃和吳思瑤的留言。

有網友笑稱，「小編居然接上最新的梗了！」、「梗王非海巡莫屬」、「這車速有點快」、「海巡真的hen會」、「海巡編編依然很純」、「海巡的酸辣湯總是這麼好喝」。

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