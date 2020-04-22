桃園艦大副八里→士林醉駕10km！坦認小酌「酒測驚爆0.52」逆撞8車6傷

▲海巡署大副在八里友人家中喝啤酒，竟冒險開車返回士林家中。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

海巡署桃園艦1名大副，21日晚上酒後開車，行經中正路、承德路口時竟逆向衝進對面車道，造成8台車遭波及，其中6名騎士受傷，而該名大副表示，當天在八里與朋友小酌啤酒後，認為沒什麼酒味，所以才冒險開車返家。

據了解，該名35歲的梁姓大副，21日休假時，在晚上到八里友人家中聚會，席間喝了啤酒，結束時返家認為沒有酒味，所以冒險開車返回士林。

▲海巡署大副酒駕返家時，逆向撞倒8台機車釀6名騎士受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

但沒想到行經承德路、中正路口時，整台車竟逆向衝進對向車道，「如打保齡球般」撞倒8台機車，其中6名騎士受傷送醫。

梁姓大副向警方表示，當時在朋友家中有喝啤酒，但是喝多少瓶都已經忘記了，警方也對梁進行酒測，發現酒測值高達0.52，訊後也依照公共危險罪嫌送辦。

警方發現，梁姓大副從八里友人家中酒駕返回士林家，沿途路程長達10多公里，梁竟然還不顧用路人性命，僥倖酒駕開車返家。

據了解，該名梁姓大副為海巡署人員，主要擔任桃園艦的大副，海巡署事後也對酒駕的梁男祭出1大過懲處，另外也調離非主管職務。

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