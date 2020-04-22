招待所嫩模真人秀！信義區淨土淪「男女極樂天堂」　大廳露底直接來

▲88會館提供政商名流飲酒作樂，凌晨時分那些喝醉的人就在大廳醜態百出，甚至當眾親熱。（圖／讀者提供）

圖、文／CTWANT

私人招待所「88會館」隱身信義區豪宅內，每個禮拜至少3晚有聚會，進出人數高達2、30人，份子相當複雜，甚至有手上刺青的幫派分子各個手上拿著棍棒進入，疑似尋仇。另外，每到凌晨都有辣妹喝茫，一屁股坐在大廳桌子上，露出底褲，上億元的豪宅被搞得烏煙瘴氣。

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住戶G先生控訴，88會館客人們玩的盡興，但住戶們卻苦不堪言。原以為大樓戶數少生活相對單純，加上超狂視野，會是信義區豪宅中的夢幻淨土，但4年多前私人招待所開張後，離譜狀況不斷。

▲因為會館出入複雜，豪宅大廳凌晨被穿著清涼的年輕妹妹喝醉後占據，一屁股坐上小圓桌，喝茫的則蹲坐地上，姿勢不雅。（圖／讀者提供）

「有一次一群手臂刺龍刺虎的年輕人，各個手持棍棒上電梯好像要尋仇」，G先生看了十分心驚，幫派份子居然出入自己的豪宅社區，而且暢行無阻，「我們家有老人有小孩，這樣能住得安心嗎？」

也因為出入份子複雜，凌晨常有穿著清涼的年輕妹妹喝醉後占據豪宅大廳，一屁股坐上擺放鮮花的精緻小圓桌，還因為裙子太短，露出大半個屁股，有些喝茫的，還會腳開開蹲在地上；甚至有男女酒客「性致高昂」，直接在大廳舌吻擁抱，旁若無人的糾纏在一起。

▲豪宅招待所每次有活動後垃圾量就會暴增，常常還沒收拾乾淨。（圖／讀者提供）

針對有私人會館隱匿豪宅一事，轄區信義分局吳興所所長周復原表示，他擔任所長1年多，知道轄區內有這間私人招待會所，但根據報案資料只有1件檢舉「妨害安寧」。不過記者求證住戶，住戶表示今年3月至今報警3次，最近1次為本月10日晚間6時許，住戶以該會館辦外燴違法使用後院公共場所為由報案，但一直到隔天警察都未出現。

台北市警局表示，根據民眾檢舉，將會嚴辦該處私人招待所，並清查派出所所長是否有疏失。

律師江皇樺表示，由於招待所位在民宅，警方無權入內臨檢或搜索，除非有住戶檢舉內有吸毒等違法情事，警方才能申請搜索票進入。江皇樺不諱言說，「這類招待所通常都有防備，要查到不法情事會很困難」。另外，如果社區管委會已告知房東，房客將住家做為私人招待所，同時又有犯罪行為，假設未來查獲不法，法律上房東將以「共犯」視之。

▲曾有一群年輕人手持棒球棍，搭乘豪宅電梯入內，凶狠模樣嚇壞住戶，也讓社區安全問題拉警報。（圖／讀者提供）

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