《誰是被害者》原著被讚「絕妙的情節與人設」！台灣資深推理作家朝國際IP發展

▲電視劇《誰是被害者》改編自台灣資深推理作家天地無限作品《第四名被害者》，4/30於Netflix播映。（圖／Netflix提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣資深推理作家天地無限作品《第四名被害者》，被改編為電視劇《誰是被害者》，4/30即將於Netflix播映，製作人形容「絕妙的情節與人設、結合社會議題與媒體現象」，韓國推出的小說版也正在洽談改編電影，不僅故事多元IP化，也正朝國際IP發展，而如今原著小說也推出新裝版，將在4/23重新發行，更同步推出《誰是被害者》創作全紀錄。

《第四名被害者》由台灣資深推理作家天地無限創作，廣受讀者喜愛，更授權多國，2016年由瀚草影視買下版權，改編為電視劇《誰是被害者》，製作人形容「絕妙的情節與人設、結合社會議題與媒體現象」，韓國推出的小說版也正在洽談改編電影。

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電視劇《誰是被害者》由《紅衣小女孩》系列電影、《他們在畢業的前一天爆炸》、《麻醉風暴》製作團隊瀚草影視精心打造，《我們與惡的距離》製作人湯昇榮及《紅衣小女孩》系列監製曾瀚賢攜手構築，將於4/30於Netflix播映。

《誰是被害者》保留了原著小說嗜血記者徐海茵的角色，增加了亞斯伯格症患者方毅任為男主角，分別由許瑋甯和張孝全飾演，也將片名改為《誰是被害者》，自此《第四名被害者》變成了全新的故事，作者也表示理解，期待著各方專業領域的化學效應下，《第四名被害者》會的發展。

《第四名被害者》以連環殺人犯留下的「尋屍」線索為題，以媒體嗜血報導亂象為輔，交織而成殘酷又現實的世界；而《誰是被害者》則是以連環命案隱情與父女心結，串接而成的「尋屍」行動，從結構到內容有著相當程度的改編。

小說作者多以個人角度主導整個故事宇宙，然而拍攝電視劇則必須考量許多「現實因素」，從演員選角到拍攝實景，甚至連攝影機的選用，都因為關係到畫面呈現而斤斤計較。因此團隊重新架構了故事，參與了《我們與惡的距離》拍攝的製作人建議應該重新定義故事，無數次討論後，團隊大膽以生死為主軸議題，因此將男主角設定為亞斯伯格症患者，希望打造出被害者們承受社會現實面的冰冷感受。

劇組甚至使用了全片幅的8K攝影機，搭配光影呈現空間的壓迫感，在劇本內容上更是細緻地做了田調，將各個角色的人物小傳細膩編織而入，讓角色行動的理由和目的，都是由內而生的。團隊十分重視微小的細節，搭配上剪接片頭的巧思，一步一步建構出《誰是被害者》的獨立世界。

▲台灣資深推理作家天地無限作品《第四名被害者》，被改編為電視劇《誰是被害者》，如今小說也推出新裝版重新發行。（圖／尖端出版）

而為了紀念《誰是被害者》電視劇的播映，尖端出版社也推出電視劇創作全紀錄，收錄近百張精采劇照、全8集劇本，揭露演員、導演、編劇幕後訪談，讓讀者及觀眾更加了解，如何將一部精采小說改編為適合影視化的IP，以及各領域專業的前後製作過程，4/23開始預購，還加碼演員許瑋甯、王識賢限量親簽名明信片。原著小說《第四名被害者》也同步進行了新裝本改版，將於4/23重新上市。