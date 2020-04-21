快訊／台南感染官兵「約打球」！　成大籃球隊7人隔離14天

▲台南衛生局新增敦睦艦隊確診個案1名，公布個案到訪台南市的活動時間地點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市政府新增1例敦睦艦隊確診個案，患者17日與另外3名友人17日下午到成大光復校區打球，期間詢問了該校7名籃球校隊「要不要一起練球」。成功大學校方表示，儘管7人沒有一起上場打球，但考量到短暫與確診個案接觸，加上當時在球場上均沒有戴口罩，因此7人將居家隔離。

據悉，患者17日下午2時許到成大光復校區打球，當時剛好成大籃球校隊7人正在訓練，患者上前詢問校隊隊員是否要一起打球，校隊隊員以正在訓練為由拒絕。校方考量雙方曾短暫接觸且未戴口罩，因此判定球隊7人要居家隔離，目前均一律搬到檢疫宿舍。

台南市衛生局表示，新增個案4月14日上午11時30分至11時40分至左營基地營區附近萊爾富商店短暫停留。

4月15日下午1時30分至下午3時:10分於左營軍港搭乘接駁遊覽車至新左營；下午3時10分至3時40分搭乘莒光號至台南火車站，出站後搭計程車返家；晚上7時至7時30分到中西區劉家汕頭意麵用餐，晚上7時30分至8時10分至中西區家鄉八寶冰飲食。

4月16日下午4時20分至晚上6時30分到安平區永華運動中心（啞鈴區、跑步機區）；晚上7時30至8時10分北區黎明鐵板燒用餐。

4月17日中午12時30分至下午2時30分，至南紡夢時代MOMO壽喜燒（和嘉義市病例同飯局），下午2時30分至晚上7時在成功大學光復校區籃球場。

4月18日上午11時30分至台南公園集合返檢疫所；12時30分至12時40分至台南轉運站全家便利商店購物；下午3時30分至3時40至台南轉運站如廁；晚上6時55分至晚上7時10分搭乘台南市防疫計程車就醫。

台南市衛生局將會同環保局針對確診個案以上到訪之足跡，於21日下午5時以前完成戶內及戶外徹底清潔消毒。

