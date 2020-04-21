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「美學雜誌藝術獎」詰問世界的五個創作影片

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影視內容已徹底滲入了當代文化，據統計，人們逾三成的網路活動花在瀏覽動態影像。由《美學雜誌》（Aesthetica）所舉辦的「美學雜誌藝術獎」（ Aesthetica Art Prize ）策辦目的，則用以鼓勵藝術家們持續用創作對這個世界提出詰問。2020年評審們挑選出五個作品，以象徵對各種社會文化現象的探問。

《單獨，一起》

由Laura Besançon所創作的《單獨，一起》（Alone, Together），創作者專於的核心練習在於遊戲、集體性以及場域的觀點。此作品以高樓大廈住戶生活為幕景，展開一場參與性實驗的影像紀錄。參與者接收指令，於特定日期與時間下對一首歌搭配著燈光開關的動作，每位實驗者不知道其他住戶也有參與，而是運用字母、光線和音樂作為溝通和創作的基礎。

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《抗議，慶典，混合訊息》

獲獎者之一的Rhea Storr，其作品《抗議，慶典，混合訊息》（Rhea Storr, A Protest, A Celebration, A Mixed Message），與模擬行為的能力有關，藉此展開黑人與混合種族認同的議題論述。狂歡節為文化再現、化裝舞會以及黑人肢體表演提供了肥沃土壤。這個錄像作品探索了歷史悠久、位於巴哈馬的賈卡努狂歡節，藉著燒惡魔活動的華美、穠艷與熾熱的氣息，Storr凝視著當藝術家對其生產方式握有自主權時，將能創作出何種作品。

《沉默的土地》

由Elise Guillaume所創作的《沉默的土地》（Silent Grounds），指涉了近期的環境議題，將視角鎖定在剝削性的當代工業，透過探訪、有時甚至是滲透研究場域，將資本主義諱莫如深那一面鉤沉而出，尤其過程中，她始而意識了對待自然與女性兩者間的高度相似性。《沉默的土地》尋求一個空間，該處可提供吾輩省思自身在人類世代（Anthropocene）的角色與責任。

圖文來源／Aesthetica Magazine 

（完整文章請看城市美學新態度

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