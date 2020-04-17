影／癌妹頂光頭出門...挨辱「妳這死人妖」！　她陷憂鬱：哪裡都不敢去

記者許凱彰／綜合報導

一名26歲程式設計師罹患淋巴癌，罹癌後遇到的種種，包括頂著光頭走在路上被侮辱、坐在博愛座上被驅趕還有男友的離開，讓她陷入了一段很長的抑鬱期。經過了許多事情，她選擇重新振作，在抗癌過程中找到生命的價值。

影音團隊「一件襯衫」專訪了一位癌症病友－謝采倪，她在經歷事業的巔峰以及愛情的甜蜜時，有一天在突然在上班途中昏倒，結果被診斷出罹患了淋巴癌，人生從此被迫按下暫停，從一個大波浪捲OL變成光頭少女。

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▲被告知罹患淋巴癌後，讓她抑鬱好長一段時間。（圖／癌友有嘻哈謝采倪提供，下同。）

「改變一個人需要長期的累積，摧毀一個人只需要一瞬間。」因為化療的關係，謝采倪不停掉髮，最後頂著光頭、麵包臉。她還說到，曾經因為頂著一顆光頭走在路上被路人罵死人妖，因為身體不舒服坐博愛座被惡意驅趕，男友也擔心她無法生育，而離開她。

謝采倪說，自己從一個人生勝利組，成為一個病人甚至廢人。面對人生這種突如其來的惡意，加上對未來的不確定，讓她陷入長期的抑鬱，甚至想著乾脆放棄人生，曾經的夢想清單，瞬間化為無有。

值得一提的是，謝采倪很努力的嘗試讓自己振作，把心情寫成歌、唱成饒舌，成立粉絲專頁「癌友有嘻哈」分享抗癌過程，試圖讓自己找到生命的價值，表面上看似勵志、光鮮，但他一點都不快樂，再這段努力振作的過程中，反而失去了自己。

在一場講座中，謝采倪勇敢分享了自己的故事，意外的得到很多共鳴，自己受傷的身心得到一些復原，原來面對傷痛的人需要的不是更多勇氣，而是被傾聽與理解。所以她成立了「我們都有病」的年輕病友社團，鼓勵這些有病的人，大聲的釋放出他們的憤怒、不安、恐懼，在這裏，這些傷痛被溫柔的接住了。

「這場大病讓她失去自己，卻也再次重生。」3年過去，謝采倪恢復自信，並且與愛著她真實樣貌的男人結了婚。她說，傷痛的痕跡也許永遠不會抹去，但我們永遠都有「從頭」來過的機會。

▼現在的她已經充滿了自信，正面面對每一件事。（圖／影音團隊《一件襯衫》提供）