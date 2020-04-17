　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

渣男偷吃生子還帶回家　無恥狡辯4個字：我有不得已的苦衷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

鄭女隱忍呂男享齊人之福多年後，以「婚姻圓滿遭破壞」為由，向丈夫和小三求償200萬元；示意圖。（Pexels／攝影師：Leah Kelley）

▲鄭女隱忍呂男享齊人之福多年後，以「婚姻圓滿遭破壞」為由，向丈夫和小三求償200萬元；示意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄一名鄭姓女子年輕時因難產而拿掉子宮無法生育，丈夫呂男就以「傳宗接代」壓力，在外偷吃生子還將小三和私生子帶回家，鄭女隱忍呂男享齊人之福多年後，以「婚姻圓滿遭破壞」為由，向丈夫和小三求償200萬元。

鄭女與呂男於1963年結婚，隔天產下1女，不過鄭女懷二胎時因難產導致子宮摘除，未幫呂男誕下兒子，沒想到呂男就以膝下無子為由數度外遇，甚至與翁姓小三於1977年交往，且產下2名私生子。

呂男幾年後，就帶著翁女與2名兒子以認領名義回家「認祖歸宗」，同時要小三喊鄭女為「大姐」，2名兒子則喊「大媽」，事後2人甚至出雙入對，呂男偕翁女至中國經商在該地住了10年。

直至返台後2人才未同住，不過逢年過節，翁女就會帶著孩子一起到呂男家和鄭女吃飯過節，讓鄭女相當不滿，考量家庭破碎恐對自己生的女兒不利才選擇隱忍。積怨已久的鄭女於呂男85歲時，以呂、翁2人破壞婚姻為由，向法院提告求償200萬元。

高雄地院審理時，呂男辯稱身為家族長孫，在長輩的壓力下才會不得已和翁女交往並生子，且多年來都有顧慮妻子感受，是獲得同意和才將私生子帶回家中，另外他外遇的事也是數十年前就發生，即使有侵權行為也早已消滅時效，因此妻子的請求為無理由。

法官認為，呂男與翁女不正常關係維持逾40年，仍可認定違反社會倫理，屬婚外情，且的確有破壞鄭女的婚姻圓滿，即使通姦行為的部分法律時效已過，但2人長期的聯繫與互動行為侵害鄭女的權益，因此審酌後判呂、翁2人連帶賠償50萬元為適當，全案可上訴。


更多鏡週刊報導
來不及發大財攤車爆被回收車載走　杏仁哥說話了
轉貼影片掀論戰　何晶：我欠台灣總統一個道歉
全球「屍傳人」首例曝光　法醫疑遭大體感染確診身亡

ET快訊
癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒」　4天後妻已成袋屍
欠1萬8罰單200萬房遭法拍　行政執行署深夜聲明 : 中古家
祥富水產倒閉「疫情都是鬼扯」　員工曝2年內從3間店瘋狂開到1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

渣男偷吃生子還帶回家　無恥狡辯4個字：我有不得已的苦衷

竹科女一家4口住3坪側睡　夫嗆剁她出氣「我上輩子踩壞骨灰罈吧」

尾隨外送員「撞見愛妻跟女大生滾床」　出軌也出櫃！人夫怒求償

中古家電留給他們維生！1萬8罰單沒繳200萬房遭法拍　宜行政執行署深夜聲明

癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒？」　4天後…妻已成袋屍

基隆男酒駕、無照「不繳罰單」…失聯4年房子慘被法拍　母執行署前下跪

持刀傷人騎掛贓牌機車逃脫棄車　南警追查下乖乖投案

快訊／桃園陸軍269旅驚傳命案　中尉排長營區身亡

中止罷韓首開庭…律師讚陳水扁「落選都沒提罷免」　罷韓陣營：他落跑惹民怨

台南關廟小五女童被狗追狂奔猝死案　飼主「過失致死」判6個月

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

渣男偷吃生子還帶回家　無恥狡辯4個字：我有不得已的苦衷

竹科女一家4口住3坪側睡　夫嗆剁她出氣「我上輩子踩壞骨灰罈吧」

尾隨外送員「撞見愛妻跟女大生滾床」　出軌也出櫃！人夫怒求償

中古家電留給他們維生！1萬8罰單沒繳200萬房遭法拍　宜行政執行署深夜聲明

癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒？」　4天後…妻已成袋屍

基隆男酒駕、無照「不繳罰單」…失聯4年房子慘被法拍　母執行署前下跪

持刀傷人騎掛贓牌機車逃脫棄車　南警追查下乖乖投案

快訊／桃園陸軍269旅驚傳命案　中尉排長營區身亡

中止罷韓首開庭…律師讚陳水扁「落選都沒提罷免」　罷韓陣營：他落跑惹民怨

台南關廟小五女童被狗追狂奔猝死案　飼主「過失致死」判6個月

渣男偷吃生子還帶回家　無恥狡辯4個字：我有不得已的苦衷

竹科女一家4口住3坪側睡　夫嗆剁她出氣「我上輩子踩壞骨灰罈吧」

換季不怕！謹記保養「5大心法」，幫你度過尷尬時期

雜誌瞎扯「勇敢的凡妮莎」還出現虛構人物　Kobe遺孀怒了直接點名：我不需要這種報導

蛋白質吃太多腎臟會受不了？　4種攝取方式都NG

獨／蜜雪薇琪睽違13年發片遭疫情搗亂　薇琪卡美國...憂揭當地「慘重狀況」

台灣不是佛地魔！德國收100萬片口罩卻避談　名醫霸氣曝：目的達到了

川普暫停金援WHO　美議員聯名致函「譚德塞下台才恢復捐助」

尾隨外送員「撞見愛妻跟女大生滾床」　出軌也出櫃！人夫怒求償

「18人死於禁足令」確診死亡僅12例　奈及利亞恐怖軍警防疫

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

社會熱門新聞

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

陸軍269旅命案　中尉排長身亡

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

旅美夫妻返台確診　檢方分案偵辦

快訊／北市又傳砍人！幫派追殺到急診室

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

基隆男酒駕、無照不繳罰單　房子被法拍

糗了！開公司保時捷去維修　失控撞斷外送員左腿

即／台中聯結車鋼條突掉落！野馬車門被插出一個大洞

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

Gogoro騎到飽禁商用外送員罰萬元

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

就診2hrs確認死亡　遺體「太平間抬出」竟在動！

二伯疼嘎妹「深夜生日文」藏洋蔥

避談台灣　德國在台協會遭洗版　

合夥人搬空整間店！知名網紅咖啡廳歇業

更多

最夯影音

更多
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」
深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面