渣男偷吃生子還帶回家　無恥狡辯4個字：我有不得已的苦衷

▲鄭女隱忍呂男享齊人之福多年後，以「婚姻圓滿遭破壞」為由，向丈夫和小三求償200萬元；示意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄一名鄭姓女子年輕時因難產而拿掉子宮無法生育，丈夫呂男就以「傳宗接代」壓力，在外偷吃生子還將小三和私生子帶回家，鄭女隱忍呂男享齊人之福多年後，以「婚姻圓滿遭破壞」為由，向丈夫和小三求償200萬元。

鄭女與呂男於1963年結婚，隔天產下1女，不過鄭女懷二胎時因難產導致子宮摘除，未幫呂男誕下兒子，沒想到呂男就以膝下無子為由數度外遇，甚至與翁姓小三於1977年交往，且產下2名私生子。

呂男幾年後，就帶著翁女與2名兒子以認領名義回家「認祖歸宗」，同時要小三喊鄭女為「大姐」，2名兒子則喊「大媽」，事後2人甚至出雙入對，呂男偕翁女至中國經商在該地住了10年。

直至返台後2人才未同住，不過逢年過節，翁女就會帶著孩子一起到呂男家和鄭女吃飯過節，讓鄭女相當不滿，考量家庭破碎恐對自己生的女兒不利才選擇隱忍。積怨已久的鄭女於呂男85歲時，以呂、翁2人破壞婚姻為由，向法院提告求償200萬元。

高雄地院審理時，呂男辯稱身為家族長孫，在長輩的壓力下才會不得已和翁女交往並生子，且多年來都有顧慮妻子感受，是獲得同意和才將私生子帶回家中，另外他外遇的事也是數十年前就發生，即使有侵權行為也早已消滅時效，因此妻子的請求為無理由。

法官認為，呂男與翁女不正常關係維持逾40年，仍可認定違反社會倫理，屬婚外情，且的確有破壞鄭女的婚姻圓滿，即使通姦行為的部分法律時效已過，但2人長期的聯繫與互動行為侵害鄭女的權益，因此審酌後判呂、翁2人連帶賠償50萬元為適當，全案可上訴。



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