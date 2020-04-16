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WeWork 5月又要裁員　去年11月募股失敗至今第3次縮減人力

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▲Wework。（圖／路透社）

▲美國共享辦公室 WeWork。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

去年11月就因募股失敗裁了約2,400人的WeWork，今年3月也因為疫情在美國擴散資遣250名員工，近日又宣布在5月會進行第3次人力調整，但沒有公開確切人數。

根據《彭博社》報導，2月中才上任的執行長馬瑟拉尼（Sandeep Mathrani）在周二的員工大會上表示，公司將在5月底前進一步縮減人力，「我知道大家想知道裁員幅度的百分比或數字，但每個部門的情況不同，我們也還沒做出決定」，希望這是最後一次裁員，之後公司就能繼續往前走。

3月初剛接下WeWork財務長的羅斯（Kimberly Ross）也鼓勵員工削減支出，「不要等到被要求，請主動消除不必要的開銷，不論有沒有發生這次疫情，我們都需要更嚴格的紀律。」

WeWork在2019下半年IPO計畫落空後就陷入財務困境，現又因疫情影響，只好大規模裁員以削減成本。WeWork月初也宣稱正和全球600多個合作房東進行個別接觸，協商暫時調降疫情期間的租金，希望能減少3成的租金壓力。

WeWork日前也和最大金主日本企業集團軟銀集團（SoftBank Group）決裂，因軟銀撤回30億美元（約新台幣903.7億元）的收購合約，WeWork在上週二宣布向軟銀提告，要求他們完成其報價或支付賠償金。

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