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來上班一天多賺3000元！　WeWork要發獎金給出勤員工

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▲WeWork。（圖／取自CNBC）

▲初創產業共享辦公室 WeWork。（圖／取自CNBC）

記者謝仁傑／綜合報導

《紐約時報》報導，儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，共享辦公室「WeWork」向員工提出，若持續堅守於工作崗位，將提供每天100美元（約新台幣3,000元）的酬勞。

WeWork 官網週二表示，北美目前僅有兩個辦公室關閉，而歐洲目前沒有關閉任何辦公室，根據一份內部備忘錄，WeWork 的營運長 Shyam Gidumal 於本週向公司團隊成員提供每天100美元的獎金，或在4月期間每週提供高達500美元的獎金，作為他們在 WeWork 辦公室工作的額外酬勞。

WeWork 員工需要處理郵件或包裹、現場編程和會員溝通及其他服務。WeWork 表示，獎金目的不是為了誘使員工上班，而是為了獎勵那些仍為公司盡力的員工。獎金會於每月一次性發放，以表彰他們仍願意在這個危險時期，保持建築物的開放和營運。

「WeWork是一家服務提供商，我們有義務保持建築物開放。」WeWork 的執行長 Sandeep Mathrani 和董事長 Marcelo Claure 在備忘錄中表示。儘管員工被告知要遠距工作，但許多 WeWork 的共享辦公空間仍然開放，以服務像是醫療保健、金融服務、製造和食品分銷行業的公司。

他們表示，為確保成員和社區的健康與安全，WeWork 增加了建築物清潔、減少人員配備模式及其他更改。

不過，一位 WeWork 員工表示，這筆額外獎金將使員工處於承受潛在健康風險的困境，面臨經濟困難的低薪員工更有可能將自己暴露於這樣的風險中。


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