北市少年沈迷手遊「月砸萬元」！遭單親母斥責後　一轉身墜7樓亡

▲少年遭母斥責後墜樓不治。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

台北市文山區萬美街一棟大樓，12日下午發生一起墜樓事件，一名15歲的國中生和媽媽發生爭吵，一時想不開竟從住家7樓墜下。警消人員接獲報案後立即趕往現場，對這名少年進行急救後送醫卻仍宣告不治。少年的母親神情哀傷的告訴警方，自己是單親媽媽、收入有限，兒子卻沈迷線上遊戲，當天自己實在忍無可忍才開口責罵兒子，沒想到卻發生不可挽回的悲劇。

根據《三立新聞網》報導，墜樓身亡的少年和單親媽媽同住，家中生活僅靠母親一人的收入支撐、經濟並不富裕，但少年卻沈迷手遊；更因為經常花錢買遊戲點數，被媽媽斥責；不料，少年並未就此停止反而背著媽媽偷錢繼續買點數，更曾一個月花上萬元儲值。

12日下午因為母子兩人再度因為購買遊戲點數而起爭執，少年情緒激動揚言輕生，母親無奈之下告訴兒子要找警察幫忙排解，沒想到才一轉身，兒子就墜樓身亡，台北地檢署檢察官前往醫院相驗確認少年死因無疑，將遺體發還單親媽辦理後事。

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