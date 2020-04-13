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全球製鞋龍頭「分流上班」政策轉彎　寶成：配合越南寶元廠停工2天

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▲▼全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

▲全球製鞋龍頭寶成國際集團配合越南政府政策，寶元廠停工2天。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，越南胡志明市市長阮成峰致信總理，要求批准全球製鞋龍頭寶成旗下寶元越南13日起停工3天，避免群聚感染風險，原本寶成以實施員工分流上班的方式因應，不過在當天下午政策轉彎，寶元廠配合當地政府政策停工2天。

根據《中央社》報導，寶元廠原本配合當地防疫需求，自今天起停工3天，但經協調後今天生產線照常運作，但人員分流，上下班時間錯開，且員工都戴口罩。不過，今天下午胡志明市政府通知，原本同意寶元廠繼續運作的做法必須調整，配合當地防疫政策，明後兩天均須停工，但非生產線員工可以上班。

寶成強調，寶元廠16日生產線恢復正常運作，人員依然會分流，錯開上下班時間，各項防疫措施，包括戴口罩、勤洗手等都會持續。

受到新冠肺炎疫情影響，寶成因大陸地區實施封城管制與延後復工，鞋類製造業務業務部分原物料短缺，加上外溢效應衝擊供應鏈運作，對大陸地區及其它地區的生產基地運作與生產效能造成不利影響。

《彭博社》報導指出，因寶元廠雇用員工約6萬人，為每日三班制營運，一旦疫情爆發，不僅員工健康受影響，連附近企業和鄰近三四省都會遭殃，所以有必要加強防疫措施。

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