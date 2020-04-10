【廣編】大腦會聽腸道菌的話　寶寶潛能發展　也需從「腸」計議

▲醫師提醒，媽媽在挑選寶寶奶粉時，不僅要考慮銜接母奶營養，更要同時思考能否銜接腸道好菌。



圖、文／佳格提供

根據WHO提出的「生命第一個一千天」，寶寶從0歲開始約三年內，腦神經細胞不斷增生，正是大腦發育的黃金期。肝膽腸胃科醫師張振榕指出，越來越多國內外研究指出腸胃道消化系統不只吸收養分，對於寶寶的潛能發展也有相關。

張振榕醫師解釋，「哺乳類動物的腸、腦皆起源於神經脊，腸道有著僅次於大腦的複雜神經系統，這也是被稱為第二個大腦的原因。」張振榕醫師提醒，寶寶從一出生就開始接觸並培養自己的腸道菌，一直到2～3歲時，腸道菌叢發育才漸趨穩定。以母乳的方式餵食未滿六個月的寶寶，可以幫助寶寶建立健康的腸道菌相，同時有助於腦部組織成長及神經發展。寶寶換奶後，也應提早保持好的腸道菌相，把握腸道菌叢培養的黃金期。

張振榕醫師建議，如果無法餵食母乳或1歲後開始吃副食品的寶寶，可以補充協助調整腸道功能的益生菌。如：A菌、B菌、C菌。還可補充「益菌生」FOS果寡糖，促進腸道益生菌生長，抑制壞菌數量。張振榕醫師提醒，媽媽在挑選寶寶奶粉時，不僅要考慮銜接母奶營養，更要同時思考能否銜接腸道好菌，並選擇經由人體實驗證實幫助好菌增加，另獲得國家認證，為寶寶把握潛能發展及腸道菌叢培養的黃金期。