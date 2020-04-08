網紅因「南港小模命案」事業一夕停擺　3年後現況曝！直播慘遭獵巫

圖、文／鏡週刊

比方說梁思惠。她在2017年被捲入南港小模姦殺案，和主謀程宇一起被逮捕，羈押禁見，偵查過程中，程宇稱她才是主謀，媒體給她冠上和謝依涵同樣的「蛇蠍女」稱號，名嘴在節目上如同「親臨現場」地訴說案發經過，曾貼在呂炳宏身上的標籤，如今貼在另一個無辜者身上。

▲梁思惠於2017年參加派對留影，當時她還只是個單純的網路紅人，努力耕耘演藝事業。（圖／鏡週刊提供，下同）

我們透過臉書送出訊息，她至今未讀，最後是透過梁媽媽才轉達了採訪邀約，但被婉拒，僅取得梁媽媽的同意通話。回憶當時景況，心疼女兒的她難忍憤慨，表示：「檢警一開始來家裡，我覺得有任何事要釐清，我都願意配合；女兒有什麼不法，我都不會包庇…只是這件事根本才剛剛開始，還沒有查清楚，你就對所有媒體講這件事，對家屬、對當事人是非常大的傷害。什麼叫偵查不公開？真是個屁！我氣的就是這一點。」

氣警檢，也氣酸民，「灌爆她的FB，什麼髒話都罵，這是我完全不能接受的。」梁思惠於2017年3月6日即因證實了監視器拍到的畫面非她本人，「涉案機率低」而被釋放，3個月後復出直播，但仍遭到網友和被害者家屬控訴。

形象染汙點 平反無用

但最氣的還是媒體。隔年7月，梁思惠在私人臉書發文感嘆：「那些不懂我的我也不需要澄清，無需回答到處否定的聲音。」登上媒體版面，二天後又發文：「我真的超級討厭這些記者，也不想想自己之前的行為有多過分，事後還敢厚臉皮的來訪噓寒問暖？之前寫假新聞的時候怎麼都沒想過要問我？」梁媽媽也說：「這些媒體有誰跟我道過歉嗎？沒有！傷害就是傷害，沒有人跟我道過歉。」

她表示，媒體處理此事的態度，就像是大街上罵人，小巷裡道歉，大篇幅說梁思惠殺人，小篇幅為她喊冤，「沒有用，人家都覺得她就是罪犯。她的形象就是被所有媒體誣衊了，平反也沒有用，最多就是有看到的人知道她被冤枉，那沒看到的人對她的第一印象還是很壞啊。至今還有人認為她是凶手。」

如果說呂炳宏把矛頭指向檢調制度，那麼梁媽媽最希望能從她們的傷口得到反省機會的，就是媒體。曾擔任司法記者，有近20年調查報導經驗，也在學院教書的紀錄片導演蔡崇隆表示，新聞倫理不該是道貌岸然的打高空，知曉不負責任的報導會造成當事人怎樣的災難，是很重要的，「法律只是最低的倫理，記者工作是有社會責任的。」

他分享自己拍攝紀錄片《島國殺人紀事》的經驗，譬如絕不採訪帶有強烈主觀的被害人，他們雖不受規範限制，但媒體可以選擇不報導，至少不要淪為揣測嫌犯的工具，更不該讓自白成為唯一證據。

他且鼓勵這類「受害者」要有信心和媒體、國家打官司，用像是「社會運動」的方式去衝撞、改變，最忌被各個擊破。

但梁媽媽拒絕了律師的建議，「覺得算了，過了就好了。我覺得對我女兒也是一種傷害…她現在整個人都很沒自信，比較難相信別人。」明明是顛覆整個人生的事件，在家裡也變成一個敏感詞。大家都怕案件再被提起，也擔心社會觀感，我如此為梁媽媽的選擇做辯護，蔡崇隆說：「不該揣摩社會大眾的心態啊。但我知道受害人要有信心，真的很難。」

南港小模命案

時間：2017年3月1日

地點：台北市南港區

被害者：陳姓女子

以涉犯殺人罪被羈押日期：2017年3月3日

排除涉案日期：2017年3月6日

案件後續：程宇以強制性交與殺人等罪，一審判決無期徒刑並褫奪公權終身，檢方上訴中。

個案現況：偵查期間被羈押4日獲賠償2萬元。網紅事業嚴重受挫，現仍待業中。



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