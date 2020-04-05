快訊／台南女子停車電梯「噴墜3層樓」　翻覆倒困B3緊急破壞

▲台南市東區１棟大樓5日深夜發生有車輛從1樓停車電梯口墜落至地下3樓翻覆事件，台南市消防局出動救助人員前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區1棟大樓5日深夜發生有車輛從1樓停車電梯口墜落至地下3樓翻覆事件，台南市消防局出動救助人員前往搶救，初步調查1名46歲許姓女姓駕駛人受困變形車體內，消防人員全力搶救，於11時15分脫困，以救護車送成大醫院救治中。

台南市消防局119勤務中心於5日深夜10時29分許據報，東區長榮路1段1棟大樓發生車輛由1樓車輛出入口翻落至地下3樓，119中心馬上派遣東門、南門及特搜等分隊，共計派遣7車17人前往搶救。

消防人員到場，發現該大樓1樓車輛停車場出入口有車輛駛入翻落至地下3樓，墬落翻覆車輛前座有一名女子受困變形車體駕駛座內消防人員正設法破壞車體，搶救該名46歲許姓女子脫困。在消防人員全力搶救下，於深夜11時15分左右救出脫困，該女子意識清楚，將以救護車送成大醫院救治中。

初步調查，疑該車要駛入停車升降電梯到地下停車場停車，惟不知何故，該車在車道升降台尚未升起，就駛入而從1樓墜落到地下3樓，是否是機械故障或其他原因，目前市警一分局警方據報到場調查了解中。

►有75%酒精，必備必買必囤！！