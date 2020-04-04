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川普宣布開除彈劾案「關鍵情報官員」：我對他失去信心！

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普宣布將開除美國情報機構的督察長艾特金森（Michael Atkinson）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普今天通知國會，他將開除監督美國情報機構的督察長艾特金森（Michael Atkinson）。艾特金森在去年8月內部申訴案件中扮演重要角色，引發國會對川普展開彈劾調查。

川普致函參議院情報委員會表示，他對艾特金森已經失去信心。

▲美國情報機構的前督察長艾特金森（Michael Atkinson）。（圖／路透）

▲艾特金森（Michael Atkinson）去年接獲匿名吹哨者檢舉川普，此案例成為彈劾案的基礎。（圖／路透）

艾特金森去年接獲一名匿名吹哨者檢舉川普向烏克蘭要求個人政治上的好處，違反美國法律規定。

這項申訴案成了彈劾案的基礎，川普因此在1月面臨可能會被解除總統職務的參院歷史性彈劾案審理，最後獲判無罪。

川普被控扣住美國對烏克蘭的軍事援助，藉此換取基輔當局協助抹黑他可能在2020年總統大選遭遇的對手，也就是前副總統拜登（Joe Biden）。

艾特金森收到申訴，認定內容「可信」後，轉呈司法部和國會，引發國會對川普展開彈劾調查。

55歲的艾特金森出席眾議院情報委員會彈劾調查的閉門聽證會，當時白宮極力阻止其他政府官員到國會作證。

最後由共和黨把持的參議院投票表決宣判川普無罪。

川普隨後在白宮、國務院和國防部內部展開整肅，剷除在彈劾案配合調查的官員。

2018年獲川普任命現職的艾特金森早就被外界認為是川普準備開鍘的對象。

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