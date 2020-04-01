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羅斯福號航母爆疫情！近80人確診新冠肺炎　美國防部長：還不用撤離

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▲▼羅斯福號航空母艦,USS Theodore Roosevelt,CVN-71,航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲羅斯福號航空母艦3月初曾訪問越南。（圖／翻攝自美國海軍官網）

文／中央社

美國羅斯福號航空母艦有人員感染新冠肺炎（CODIV-19），雖然艦長請求讓全員下船檢測隔離，避免情況惡化，國防部長艾斯培今天表示，還不到撤離的時候。

路透社今天稍早報導，羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）在信上呼籲讓艦上4000多名官兵下船進行隔離。

這封信函由「舊金山紀事報」（The San Francisco Chronicle）率先取得。

克勞齊上校在信中寫道，船艦欠缺足夠隔離檢疫設施，並警告目前所行策略將減緩但不足以根除這個具高度傳染力的呼吸道疾病。

他在信上寫道：「此刻並非戰時，艦上官兵不需要犧牲。我們現在若不行動，就是未善盡職責照顧我們最信賴的資產，也就是我們的官兵。」

匿名官員告訴路透社，艦上有近80人採檢呈陽性，若所有人員都採檢，數字可能更高。美國海軍婉拒證實羅斯福號確切確診人數。

國防部長艾斯培（Mark Esper）今天接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時，他並未直接對克勞齊上校的提議置評，至少在節目播出片段是如此。但當他被問及是否該撤離這艘航母的人員時，艾斯培說：「我不覺得我們已經到（撤離）的時候。」

艾斯培說：「我們正調動大批補給和援助，包括醫療援助，給停靠在關島的這艘航母，並會依他們需要提供額外醫療人員。」

他補充表示，目標仍是控制疫情擴散，且目前還沒有傳出船上任何人員病情嚴重。

羅斯福號僅是疫情在美軍擴散的案例之一。美國國防部發布聲明說，截至今天，有673名現役軍人採檢呈陽性，比前一天多出100多人。

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