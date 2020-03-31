大型活動「室外500人、室內100人」建議停辦！陳時中：數字會逐漸下修

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前發布大型集會防疫指引，建議室外500人、室內100人的集會要停辦。指揮官陳時中今（31）日也在記者會坦言，數字未來會逐漸往下修。

根據大型集會建議指引指出，室內100人以下、室外500以下的公眾集會，可依據「武漢肺炎因應指引：公眾集會」提供的「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間之通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」和「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等六項指標，進行風險評估，若經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消或改其他方式辦理。

請繼續往下閱讀...

而該指引也建議活動主辦單位應於集會活動前訂定防疫應變計畫，建立應變機制（如安排疑似個案暫時隔離或安置空間、後送醫院及後送流程、通報流程等），同時提供集會活動前、集會活動期間的衛生防護措施、人員健康管理等宣導及建議事項。

陳時中今表示，為了加強防疫，未來室外500人、室內100人的數字會逐漸往下修；另外，清明連假大家出外去旅遊時，也要特別注意社交距離，盡量保持一公尺以上的距離，如果沒辦法保持該距離，就建議要戴口罩。