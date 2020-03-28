第三批「註記包機」明準時起飛？　指揮中心：準備工作已就緒

記者嚴云岑／台北報導

第三批滯留湖北台人「註記包機」將於3月29日、30日從上海起飛，現傳出湖北台辦希望由華航、東航各執飛2架臨時航班，將所有滯湖北台人，本週內全部從武漢送回台灣。對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官薛瑞元表示，目前準備工作都已就緒，上午也重新推演了一下，中間如果有橫生枝節，會在隨時做應變。

中國大陸湖北地區解封，我國政府安排以「類包機」模式接回國人，預計29、30兩日接回滯留當地台灣人，海基會26日晚間發表聲明，根據華航提供的價格，12歲以上為2100元人民幣，約新台幣8930元，2到12歲換算後約7230元，2歲以下800元。

蘇貞昌27日上午也表示，接回國人同胞一直是政府努力不斷的工作，雖然過程一波三折，還是一批一批接回來，而且是遵從政府訂的原則，像第二批包機就不會有事。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也指示，讓滯留湖北當地的台灣人，採取以包機為主搭乘定時定點航班返台，海基會立即請華航協助。此指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3/29（日）、3/30（一）各一架次，都是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

包機的消息曝光後，立刻有滯留民眾登記。指揮中心指揮官陳時中表示，兩班飛機都是定點定時航班，人員都是被註記者，不跟其他旅客混合，回台也要集中檢疫14天。