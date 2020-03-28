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8+9妹戰網友！逼少女下跪內褲套頭　IG限動「好害羞」：打個人這麼紅

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▲▼少女被逼下跪「內褲套頭」霸凌羞辱　8+9妹戰網友：打個人這麼紅。（圖／周刊王提供）

▲目前Dcard的貼文已遭刪除，不過網友仍有備份。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

近日社交平台《Dcard》瘋傳兩段霸凌影片，少女被4名青少年逼下跪磕頭，頭上甚至還被硬套內褲羞辱，引起關注。據了解，雙方疑似有金錢糾紛，目前涉案的4名青少年已到案，被依強制、傷害等罪嫌函送新竹地院少年法庭審理；不過有眼尖網友發現，涉案的青少年仍不知悔改，繼續跟其他網友嗆聲。

從影片中可以看到，少女被一群人逼著下跪磕頭，然後伴隨著音樂「學貓叫」，甚至被套內褲跳舞羞辱，儘管一直道歉，仍不見對方喊停；旁邊看戲的人大吼，「你在道歉三小，背有問題喔。」接著還有人掀開少女的衣服，要她扭屁股、轉圈圈。

▲▼少女被逼下跪「內褲套頭」霸凌羞辱　8+9妹戰網友：打個人這麼紅。（圖／周刊王提供）

根據《自由時報》報導，被逼下跪的是15歲中輟生陳姓少女，平時與楊姓少女在宮廟活動；不過雙方因為金錢問題鬧翻，楊女撂3名友人到陳女家逼對方道歉。目前涉事的4人已被依強制、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，函送新竹地院少年法院審理。

另外，有網友搜出楊女等4名青少年的IG，發現他們在事件曝光後，仍囂張對網友開戰，甚至在限時動態表示「好害羞，原來打個人這麼紅」、「正義魔人，搞清楚狀況再來講，不然閉閉」、「我們已和解了，不要搞不清楚狀況亂說話」，行為令人傻眼。

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