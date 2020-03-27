「防疫動作像在玩火」！醫批居家檢疫易導致社區傳染…網贊：應比照包機標準程序

▲醫師江守山表示，台灣新增的17例都跟境外移入有關，建議在機場應該讓所有的入境的人要接受病毒檢測。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎疫情在台持續延燒，中央流行疫情指揮中心26日公布17例新冠肺炎確診病例，其中有2例是本土案例。指揮官陳時中表示，本土病例是案246、247都是境外移入個案的接觸者。對此，醫師江守山表示，「我們防疫的動作很危險，像是在玩火。」他指出，受傳染的家人不知道自己已經被感染，還是照常上班，導致於社區傳染的風險大增。

江守山在今(27)日於臉書發文表示，昨天所有兩例的本土新增案例，都是因為在家裡受到居家檢疫家人的傳染，這些受傳染的家人根本不知道自己已被感染了，還是照常上班，購物而導致於社區傳染的風險大增。另外，台灣新增的17例都跟境外移入有關，建議在機場應該讓所有的入境的人要接受病毒檢測。「目前我們這種主要靠檢疫，然後壓縮檢測量是在玩火。」，

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江守山指出，德國一天檢測的量超過70000，這是公私立機關一起努力的結果。「台灣沒什麼道理連三四千個入境的人都做不來。」對此，不少網友網有留言表示認同，「家裡住著學生，又住著居家檢疫的人，學生去學校上課，檢疫的人若確診，全校師生一起面對危險，因一個人而讓幾百幾千人面臨危險，真的很可怕。」、「希望可以集中隔離集中檢疫，14天後再進入社區，比照包機標準程序！」

▲26日新增的17例個案都和境外移入有關。（圖／者陳昱璇製）