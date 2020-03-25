嘉義縣全數乳牛結核病檢驗合格　生鮮乳品品質有保障

▲嘉義縣乳牛結核病檢驗合格，乳牛健康生乳安全 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為把關全民健康，嘉義縣家畜疾病防治所已經完成轄內乳牛結核病篩檢工作，檢測結果都是陰性，業者飼養的牛隻一頭比一頭健康，生乳安全，食用無虞，請消費者安心購買。

牛結核病為法定傳染病，是一種由分支桿菌屬(Mycobacterium spp.)細菌所引起的結節狀肉芽腫性疾病，以傳染牛隻為主，受感染的牛隻無明顯症狀，但能同步傳染整個畜群，病牛嚴重時呈現乾咳、食慾減退、產乳下降與消瘦等症狀。

牛結核病以密集接觸時的飛沫等呼吸道傳染為主，也是人畜共通傳染病，能透過食用未經滅菌的生乳感染人類，世界各國都以最大努力清除，以維持產業競爭力、畜群健康與公共衛生。

嘉義縣是畜牧大縣，目前有34處乳牛場，飼養乳牛8418頭，為確保乳牛健康及牛乳品質，家畜所已完成「嘉義縣草食動物結核病防治措施」公告，每年由家畜所專業及經驗豐富的獸醫師，為3月齡以上乳牛進行皮內結核菌素試驗，檢驗者合格開立結核病檢驗證明書，不合格者依法撲殺與屍體化製作業，感染場每3個月應再複驗1次，連續3次檢驗結果均為陰性，才恢復1年檢驗1次。

家畜所表示，如發現有結核病感染場時，將同步通報衛生局加強相關人員與接觸者X光檢查並自主健康檢測，確保公共衛生及防疫安全。

家畜所指出，乳牛於出生3個月後到可產乳年紀，平均已接受2至3次以上的結核病檢驗，產乳後每隻乳牛每年至少篩檢1次，目前產乳牛健康狀況良好，所生產的牛乳絕對安全健康，請消費者安心。

縣長翁章梁指出，為確保餐桌食材安全，家畜所從牧場源頭就開始各項藥物殘留檢驗及採血監測相關動物重要疾病，不定時派員訪查畜牧場動物健康情形，為動物及民眾健康把關。



翁章梁表示，乳牛結核病是一種古老且頑固的動物疾病，須歷經嚴謹與耗時的病牛羊檢除動作才能完全清除，家畜所將持續嚴格檢驗，也呼籲民眾不要飲用來路不明生乳，應選擇經官方核發檢驗證明合格畜牧場所生產的乳品，或者認明貼有鮮奶標章的產品，才是安心安全的保證。



牛奶被稱為營養最全面的食品，富含維生素與礦物質等，有利身體健康，面對武漢肺炎疫情，翁章梁呼籲國人不要恐慌，做好個人衛生與安全防護，適度運動與營養均衡，增加免疫力才是王道，嘉義縣農漁畜產品優質安全，是防疫最優選擇。

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